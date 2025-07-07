大陸外賣補貼大戰升級 赫然出現「零元購」

中國大陸路網巨頭美團和阿里巴巴之間的外賣補貼大戰周末驟然升級，放出大量大額補貼券，部分外賣還能「零元購」。

綜合澎湃新聞、第一財經報導，7月初阿里巴巴旗下閃購宣布補貼人民幣500億元衝擊美團，市場傳言淘寶閃購將7月5日定為「衝單日」，瞄準9,000萬至1億單衝刺峰值。

作為應對，美團上周六突然升級外賣補貼。不少大陸網友當天表示，美團5日開始投放不少「零元購」外賣紅包券，領取後可以免費獲得奶茶、漢堡等，但選擇外送需要滿一定額度並支付配送費，選擇到店自取則完全免費。因用戶下單量突破歷史峰值，美團應用程式還一度出現短時服務異常。

力度頗大的折扣，導致在全大陸外賣訂單數量激增。美團5日晚率先宣布其即時零售日訂單量突破1.2億單大關，與淘寶閃購針鋒相對意味明顯。有奶茶店員表示：「一天把半年的庫存都賣完了。」