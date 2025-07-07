快訊

陸上颱風警報解除 台灣本島脫離丹娜絲暴風圈

澎湖阿家生蠔風波後神隱兩週！尹到怡新片崩潰痛哭 坦言「害怕又抱歉」

日走一萬步也無法活化血清素？ 醫揭「有效增加幸福感」的走路關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸外賣補貼大戰升級 赫然出現「零元購」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美團和阿里外賣補貼大戰升級，赫然出現「零元購」，導致訂單大漲數倍，但實收金額沒有太大增長。（路透）
美團和阿里外賣補貼大戰升級，赫然出現「零元購」，導致訂單大漲數倍，但實收金額沒有太大增長。（路透）

中國大陸路網巨頭美團和阿里巴巴之間的外賣補貼大戰周末驟然升級，放出大量大額補貼券，部分外賣還能「零元購」。

綜合澎湃新聞、第一財經報導，7月初阿里巴巴旗下閃購宣布補貼人民幣500億元衝擊美團，市場傳言淘寶閃購將7月5日定為「衝單日」，瞄準9,000萬至1億單衝刺峰值。

作為應對，美團上周六突然升級外賣補貼。不少大陸網友當天表示，美團5日開始投放不少「零元購」外賣紅包券，領取後可以免費獲得奶茶、漢堡等，但選擇外送需要滿一定額度並支付配送費，選擇到店自取則完全免費。因用戶下單量突破歷史峰值，美團應用程式還一度出現短時服務異常。

力度頗大的折扣，導致在全大陸外賣訂單數量激增。美團5日晚率先宣布其即時零售日訂單量突破1.2億單大關，與淘寶閃購針鋒相對意味明顯。有奶茶店員表示：「一天把半年的庫存都賣完了。」

延伸閱讀

陸新能源車 看好15品牌具競爭力

嘉油鐵馬道光環境升級奪園冶獎 打造南部最美自行車道

丹娜絲升級中颱逼近 台中應變中心升為：一級開設

丹娜絲升級中颱全台警戒 颱風中心深夜恐通過澎湖附近

相關新聞

零負評背後貓膩 央視：小紅書、閒魚成水軍接單重災區

據央視財經《財經調查》報導，近年來，網路水軍手段升級，活動更隱密。在小紅書、閒魚等平台上搜尋「刷單」「控評」「水軍」等關...

陸一二線城 保住房企飯碗 人口吸附力、經濟韌性撐起上半年業績

大陸房企交出上半年成績單，一二線城市穩穩保住了房企的飯碗。其中融創中國上海壹號院半年熱銷人民幣170億元（新台幣697億...

李強伴手禮 陸擬解除巴西雞肉進口限制

中國大陸早前因巴西禽流感疫情暫停進口該國雞肉，據路透報導，巴西農業和畜牧業部部長法瓦羅（Carlos Fávaro）6日...

香港預計今年內發出穩定幣牌照 但數量為個位數

香港《穩定幣條例》今年8月生效，香港財經事務及庫務局長許正宇表示，香港批出的穩定幣牌照數目會是「個位數」，盼於條例生效後...

大陸與巴西加強基礎設施、醫藥、新能源領域合作

中國大陸和巴西雙方簽署合作文件，加強在基礎設施、醫藥、新能源等領域務實合作。大陸國家發改委7日在官網公布，在中巴兩國領導...

大陸外賣補貼大戰升級 赫然出現「零元購」

中國大陸路網巨頭美團和阿里巴巴之間的外賣補貼大戰周末驟然升級，放出大量大額補貼券，部分外賣還能「零元購」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。