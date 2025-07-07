快訊

陸上颱風警報解除 台灣本島脫離丹娜絲暴風圈

澎湖阿家生蠔風波後神隱兩週！尹到怡新片崩潰痛哭 坦言「害怕又抱歉」

日走一萬步也無法活化血清素？ 醫揭「有效增加幸福感」的走路關鍵

李強：金磚國家應堅持獨立自主

中央社／ 台北7日電

中國國務院總理李強6日在金磚國家會議上表示，當前國際規則和秩序遭受嚴重衝擊，金磚國家作為全球南方「第一方陣」，應當堅持獨立自主，成為推動全球治理變革的先鋒力量。

新華社報導，李強在巴西里約熱內盧出席金磚國家領導人第17次會晤第一階段會議，就「和平與安全、全球治理改革」議題發表講話時，作出上述表示。

李強表示，當前世界百年變局加速演進，國際規則和秩序遭受嚴重衝擊，多邊機制權威和效能減弱。金磚國家作為全球南方「第一方陣」，應當堅持獨立自主，展現責任擔當，在凝聚共識、匯聚合力方面拿出更大作為，努力成為推動全球治理變革的先鋒力量。

李強表示，金磚國家要堅守道義，維護世界和平安寧。推動以和平手段化解爭端，根據事情本身的是非曲直探索治本之策。要聚焦發展，壯大經濟增長動能。積極引領發展合作，挖掘新興領域增長潛力。

李強表示，今年中方將建立中國－金磚國家新質生產力研究中心，還將設立金磚國家新工業「金鷺」卓越獎學金，幫助金磚國家培養工業、通訊等領域人才。中方願同金磚各國一道努力，推動全球治理朝著更加公正合理、高效有序的方向發展。

據新華社報導，與會國家領導人表示，當今世界更加動蕩，單邊主義、保護主義抬頭，金磚國家應加強團結協作，捍衛聯合國憲章宗旨和原則，維護和踐行多邊主義，為推動共同發展、完善全球治理、促進世界持久和平繁榮作出更大貢獻。

會議通過「金磚國家領導人第17次會晤里約熱內盧宣言」。

延伸閱讀

李強宣布 陸將設獎學金助金磚國家培養工業、通信人才　

避免淪為莫迪配角？ 習近平將首次缺席金磚峰會

達沃斯論壇致詞 李強批貿易保護主義 媒體解讀「劍指美國」

李強在北京晤新加坡總理黃循財 兩人皆挺多邊貿易

相關新聞

零負評背後貓膩 央視：小紅書、閒魚成水軍接單重災區

據央視財經《財經調查》報導，近年來，網路水軍手段升級，活動更隱密。在小紅書、閒魚等平台上搜尋「刷單」「控評」「水軍」等關...

陸一二線城 保住房企飯碗 人口吸附力、經濟韌性撐起上半年業績

大陸房企交出上半年成績單，一二線城市穩穩保住了房企的飯碗。其中融創中國上海壹號院半年熱銷人民幣170億元（新台幣697億...

李強伴手禮 陸擬解除巴西雞肉進口限制

中國大陸早前因巴西禽流感疫情暫停進口該國雞肉，據路透報導，巴西農業和畜牧業部部長法瓦羅（Carlos Fávaro）6日...

香港預計今年內發出穩定幣牌照 但數量為個位數

香港《穩定幣條例》今年8月生效，香港財經事務及庫務局長許正宇表示，香港批出的穩定幣牌照數目會是「個位數」，盼於條例生效後...

大陸與巴西加強基礎設施、醫藥、新能源領域合作

中國大陸和巴西雙方簽署合作文件，加強在基礎設施、醫藥、新能源等領域務實合作。大陸國家發改委7日在官網公布，在中巴兩國領導...

大陸外賣補貼大戰升級 赫然出現「零元購」

中國大陸路網巨頭美團和阿里巴巴之間的外賣補貼大戰周末驟然升級，放出大量大額補貼券，部分外賣還能「零元購」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。