李強：金磚國家應堅持獨立自主

中國國務院總理李強6日在金磚國家會議上表示，當前國際規則和秩序遭受嚴重衝擊，金磚國家作為全球南方「第一方陣」，應當堅持獨立自主，成為推動全球治理變革的先鋒力量。

新華社報導，李強在巴西里約熱內盧出席金磚國家領導人第17次會晤第一階段會議，就「和平與安全、全球治理改革」議題發表講話時，作出上述表示。

李強表示，當前世界百年變局加速演進，國際規則和秩序遭受嚴重衝擊，多邊機制權威和效能減弱。金磚國家作為全球南方「第一方陣」，應當堅持獨立自主，展現責任擔當，在凝聚共識、匯聚合力方面拿出更大作為，努力成為推動全球治理變革的先鋒力量。

李強表示，金磚國家要堅守道義，維護世界和平安寧。推動以和平手段化解爭端，根據事情本身的是非曲直探索治本之策。要聚焦發展，壯大經濟增長動能。積極引領發展合作，挖掘新興領域增長潛力。

李強表示，今年中方將建立中國－金磚國家新質生產力研究中心，還將設立金磚國家新工業「金鷺」卓越獎學金，幫助金磚國家培養工業、通訊等領域人才。中方願同金磚各國一道努力，推動全球治理朝著更加公正合理、高效有序的方向發展。

據新華社報導，與會國家領導人表示，當今世界更加動蕩，單邊主義、保護主義抬頭，金磚國家應加強團結協作，捍衛聯合國憲章宗旨和原則，維護和踐行多邊主義，為推動共同發展、完善全球治理、促進世界持久和平繁榮作出更大貢獻。

會議通過「金磚國家領導人第17次會晤里約熱內盧宣言」。