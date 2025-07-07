李強宣布 陸將設獎學金助金磚國家培養工業、通信人才　

據新華社報導，當地時間7月6日，大陸國務院總理李強在里約熱內盧出席金磚國家領導人第十七次會晤第一階段會議，就「和平與安全、全球治理改革」議題發表講話時宣布，中國將設立金磚國家新工業「金鷺」卓越獎學金，幫助金磚國家培養工業、通信等領域人才。

李強表示，當前，世界百年變局加速演進，國際規則和秩序遭受嚴重衝擊，多邊機制權威和效能減弱。大陸國家主席習近平提出的「共商共建共享」的全球治理觀更加彰顯出其時代價值和現實意義。

李強說，在激化加劇的矛盾分歧面前，我們需要以平等尊重的態度更好共商；在深度交融的共同利益面前，我們需要以團結協作的行動更好共建；在合則互惠的發展機遇面前，我們需要以相互成就的胸懷更好共享。

李強強調，金磚國家作為全球南方「第一方陣」，應當堅持獨立自主，展現責任擔當，在凝聚共識、匯聚合力方面拿出更大作為，努力成為推動全球治理變革的先鋒力量。

他呼籲金磚國家要堅守道義，維護世界和平安寧。推動以和平手段化解爭端，根據事情本身的是非曲直探索治本之策。要聚焦發展，壯大經濟增長動能。積極引領發展合作，挖掘新興領域增長潛力。

李強並提出，今年中方將建立中國—金磚國家新質生產力研究中心，還將設立金磚國家新工業「金鷺」卓越獎學金，幫助金磚國家培養工業、通信等領域人才。

他還提到，金磚國家要包容並蓄，促進文明交流互鑒。做文明和合共生的倡導者，努力實現不同文明交相輝映、互促共進。中方願同金磚各國一道努力，推動全球治理朝著更加公正合理、高效有序的方向發展，攜手構建一個更加美好的世界。

報導稱，與會國家領導人表示，當今世界更加動盪，單邊主義、保護主義抬頭，金磚國家應加強團結協作，捍衛聯合國憲章宗旨和原則，維護和踐行多邊主義，為推動共同發展、完善全球治理、促進世界持久和平繁榮作出更大貢獻。會議並通過《金磚國家領導人第十七次會晤里約熱內盧宣言》。

據法廣報導，根據峰會宣言，金磚國家領導人對「單邊關稅和非關稅措施的興起表示嚴重關切」，並警告稱這些措施非法且武斷。報導稱，金磚國家表示，此類舉措違反了世界貿易規則，有可能進一步削弱全球貿易，並影響全球經濟發展前景。