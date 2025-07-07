陸新能源車 看好15品牌具競爭力

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

全球諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）近日發布報告指出，大陸是全球競爭最激烈的新能源汽車市場之一，讓許多企業難以實現可持續盈利，預估到2030年將只有15個品牌仍保持財務活力，並占據新能源汽車總市占率的3/4。

艾睿鉑3日發布年度行業深度分析報告《2025全球汽車展望》指出，大陸市場的價格戰仍在持續，但2025年開始轉向了更多非價格激勵措施，驅使實力較強的大陸汽車製造商和供應商加快國際擴張步伐。

至於對歐美車企的影響，報告預估大陸汽車製造商在2030年在歐洲市場的市占率將翻倍達到10%，在歐洲的年產量將增加80萬輛，而歐洲本土車企則可能會關閉相當於1.5家工廠的產能（約40萬輛）。

而新一輪美國關稅帶來的成本預計在2026年達到約300億美元，這些關稅正在促使許多美國企業考慮將其供應鏈遷出大陸，以減輕關稅帶來的影響。

艾睿鉑亞太區汽車及工業品諮詢業務負責人戴加輝博士（Dr. Stephen Dyer）表示，大陸是全球競爭最激烈的新能源汽車市場之一，這種環境推動技術和成本效率的突破，但也讓許多企業難以實現可持續盈利。大陸電動車企必須專注於打造強勢品牌，投資先進技術，才能持續在全球舞台取得成功。

艾睿鉑預計，在2024年銷售新能源汽車的129個品牌中，有15個品牌到2030年仍將保持財務活力，並占據新能源汽車總市占率的3/4。

品牌 市占率 財務

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