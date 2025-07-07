在地緣緊張情勢不斷升溫之際，中國大陸正積極搶進海外礦產，確保先把關鍵資源握在手中。

英國金融時報（FT）報導，標普與Mergermarket數據顯示，中國大陸去年發動十起規模破1億美元的礦產收購行動，為2013年來最多。格里菲斯大學亞洲研究所的另一項研究也發現，中國大陸2024年的海外礦產投資與建設行動，至少是近12年來最積極。

中國大陸是全球多數礦物的最大消費國，對原物料的需求高漲，意味著當地礦產業者投資海外資產的歷史由來已久。分析師與投資人指出，中國大陸發動的收購案激增，反映在地緣政治緊張局勢惡化之際，北京當局力圖搶占先機，突破在美國與加拿大等國家漸成不受歡迎投資人的重圍。

私募股權集團Appian資本顧問創辦人謝爾布表示，「多數的收購行動在過去12個月內出現，因為中國大陸的企業集團相信自己的機會窗口很短…必須在地緣政治情勢惡化之前，盡可能多完成併購與收購」。

這項趨勢今年初來也延續，中國紫金礦業最近宣布，計劃以12億美元收購哈薩克一座金礦。4月，中國白銀有色集團以4.2億美元的價碼，收購Appian旗下位於巴西的Mineração Vale Verde銅、金礦場。

渣打銀行全球金屬與礦業主管霍洛克斯–泰勒表示：「未來幾年，我們可能繼續看到中國礦業公司維持健康水準的併購活動。」

企業顧問公司SP Angel分析師梅爾表示，中國大陸之所以進行這些交易，是「為了主動阻止西方進入某些由北京主導的關鍵材料領域」。「每當有人快要開始開採鋰礦，中國人就會帶著支票簿上門。」