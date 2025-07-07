深圳設產業基金金額202億元 挺半導體鏈 助攻轉型升級

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸各地方政府持續加強推動半導體與晶片業發展腳步。路透
大陸各地方政府持續加強推動半導體與晶片業發展腳步。路透

大陸各地方政府持續加強推動半導體與晶片業發展腳步。其中，深圳近日推出新措施提出十項具體支持方向，包含晶片設計、EDA工具、材料設備、封裝測試等關鍵環節，並設立人民幣50億元（約新台幣202億元）產業基金，以助力產業全鏈條升級。

深圳市發展與改革委員會指，「深圳市關於促進半導體與積體電路產業高品質發展的若干措施」已推出實施。其中提出，要推動深圳市半導體與積體電路產業重點突破與整體提升，建構完善產業生態。

深圳發改委還透露，措施圍繞「強鏈、穩鏈、補鏈」三大目標，從高階晶片產品突破、加強晶片設計定案（Tape-out）支持、加快EDA工具推廣應用、突破核心設備與配套零件、突破關鍵製造封裝材料、高端封裝測試升級、加速化合物半導體成熟化等方面，提出十條支持措施。

深圳是大陸積體電路產業重鎮，匯集包括海思半導體、記憶科技、中興微電子、比亞迪半導體等知名企業，涵蓋積體電路設計、製造、設備、材料等關鍵環節，已形成完整產業鏈。2025年上半，深圳積體電路產業規模達人民幣1,424億元，創同期新高，年增16.9%。

半導體 深圳 電路

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