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反制歐盟封殺陸企 大陸政府採購醫材案 歐企沒份

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

為反制歐盟限制陸企參與醫療器材公共採購，大陸財政部昨（6）日宣布，決定在政府採購活動中對部分自歐盟進口的醫療器械採取相關措施，限制歐盟醫療器材進口。

歐盟委員會日前根據《國際採購工具》進行的第一次調查結論，限制中國大陸企業參與超過500萬歐元的醫療器械公共採購。供應商產品來自中國大陸的比率不得超過50%，才可能得標。

大陸財政部昨日也對歐盟進口醫療器械實施採購限制，公告指出，採購人採購預算金額人民幣4,500萬元以上的醫療器械時，確需採購進口產品的，在履行法定程序後，應當排除歐盟企業（不包括在陸的歐資企業）參與；對於參與的非歐盟企業，其提供的自歐盟進口的醫療器械占比不得超過項目合約總金額的50%。

大陸商務部昨日回應表示，歐盟委員會於2025年6月20日推出措施，限制中國企業和產品參與其醫療器械公共採購，持續在公共採購領域對中國企業設置壁壘。中方不得不採取對等限制措施，相關措施是為了維護中國企業的合法權益，維護公平競爭的環境。

值得注意的是，大陸外長王毅從6月30日起到訪德國、法國和比利時，為期七日，並會見歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas），出席歐盟委員會換屆後首次中歐高級別戰略對話。

正值王毅訪歐的此刻，法國財長隆巴爾（Eric Lombard）近日表態稱，仍須修改規則和加強貿易壁壘，以允許更廣泛地使用針對中國大陸進口產品的措施，對抗「可能損害歐洲工業經濟的中國進口產品」。分析認為，歐盟仍將中國製造視為潛在威脅，這恐讓中歐關係再添不確定因素。

法國工業部長費拉奇（Marc Ferracci）也呼籲歐洲加強對中國大陸進口商品的防禦。

歐盟 法國

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