2025上半年大陸造車新勢力銷量 僅小鵬達標

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸易車榜日前發布2025上半年造車新勢力銷量及年度目標完成率的盤點。其中，年度銷量目標完成率最高的是小鵬汽車。（新華社）
大陸易車榜日前發布2025上半年造車新勢力銷量及年度目標完成率的盤點。其中，年度銷量目標完成率最高的是小鵬汽車。（新華社）

大陸易車榜日前發布2025上半年造車新勢力銷量及年度目標完成率的盤點。其中，年度銷量目標完成率最高的是小鵬汽車，上半年累計銷量19萬7,189輛，占年度35萬輛目標的56.3%，也是盤點中目標完成率最高的品牌

根據易車榜榜單，共列出11家造車新勢力，按目標完成率，排名前五名分別為小鵬汽車、小米汽車、零跑汽車、理想汽車與深藍汽車，完成率分別為56.3%、45%、44.3%、31.9%、28.6%。而這前五名車企訂下的銷量目標分別為35萬、35萬、50萬、64萬與50萬。

不僅新勢力銷售達成率偏低，傳統車企比亞迪2025年上半年新能源汽車累計銷量214.6萬輛，完成年度目標（550萬輛）比率也只有39%。 ‌

小米汽車憑藉著小米SU7持續熱銷，上半年累計銷量15萬7,401輛，隨著小米YU7開啟交付，小米汽車下半年的銷量勢必會進一步提升，年度35萬台的銷量目標，完成難度不大。

零跑汽車雖然連霸多個月的新勢力銷售冠軍，今年上半年累計銷量22萬1,664輛，也是盤點中銷量最高的品牌，但相較於50萬的年度銷量目標，目前完成44.3%，還未過半。

理想汽車上半年交付20萬3,938輛，雖然理想此前已經將80萬的銷量目標，下調至如今的64萬台，但在理想i系列電動車上市救場之前，理想汽車仍缺乏爆款車型帶動整體銷量。

品牌 小米汽車 理想汽車

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