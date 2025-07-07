大陸零售業景氣由旺轉淡 7月指數跌落收縮區

最新公布顯示，7月中國零售業景氣指數（CRPI）為49.6，較上月下降0.5個百分點，在連續十個月擴張後再跌落收縮區間。三大分類指數呈現不同走勢，其中，商品經營類指數為48.7，觸及過去一年的最低點，顯示大陸民眾消費信心仍低迷，經濟前景不確定性提升。

中新社報導，中國商業聯合會發布中國零售業景氣指數，該指數反映當期零售業經營預期變化情況的綜合指數，共有三大分類指數。

其中，商品經營類指數為48.7，較前月下降0.8個百分點，連續兩個月下行，跌至榮枯線以下。分析認為，7月進入暑期，線下商品零售進入經營淡季，商品經營類企業預期持續變弱。構成商品經營類CRPI的三個正向分指數銷售額和盈利水準、客單價水準和一個反向分指數主營運營成本均處於臨界點以下。

銷售額指數為48.2，較前月下降1.3個百分點，連續兩個月下行，觸及過去一年的最低點。分析認為，7月線下商品零售預期持續變弱，表明消費內生動能不足的問題依然較為突出。 盈利水準指數為47.9，較前月下降1.1個百分點，降幅略低於銷售額指數，表明商品經營類企業對7月的盈利預期較低，降本增效成為企業維持經營的重要手段。

電商經營類指數為50.2，較前月下降0.6個百分點，連續三個月在擴張區間運行。隨著「618」促銷季結束，7月電商經營類企業預期保持穩定。

租賃經營類指數為52.4，較前月上升1.1個百分點，維持在擴張區間運行。分析認為，暑期家庭出行消費為主，使租賃經營類企業預期迎來客流量上升，帶動商鋪出租率和銷售額增長。

CRPI是透過對中國大陸零售業運營經理的月度調查結果統計匯總、編制而成的指數，它包括消費領域商品類、租賃類和電商類三類零售企業／平台，涉及50個品牌集團企業，3,000多家調查樣本，涵蓋20,000多個零售門店經營狀況變化情況，其中，商品類、租賃類和電商類零售企業樣本權重分別約占64%、16%、20%，是零售業先行性景氣指數。