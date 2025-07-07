陸反制歐盟限制歐企醫材進口 禁參與逾1.8億採購案

歐盟日前禁止中國大陸企業參與一定金額以上醫療器材採購案，中方昨日祭出反制措施，預算金額達人民幣四千五百萬元（約台幣一點八億元）以上採購案，排除歐盟企業參與，即日起生效。分析認為，中歐持續交手，歐盟仍將中國製造視為潛在威脅，恐讓中歐關係再添不確定因素。

歐盟委員會日前根據「國際採購工具」進行的第一次調查結論，限制大陸企業參與超過五百萬歐元的醫療器械公共採購。供應商產品來自大陸的比率不得超過百分之五十。

大陸財政部昨也對歐盟進口醫療器械實施採購限制。公告指出，採購人採購預算金額人民幣四千五百萬元以上的醫療器械時，在履行法定程序後，應當排除歐盟企業（不包括在陸的歐資企業）參與；對於參與的非歐盟企業，其提供的自歐盟進口醫療器械占比，不得超過項目合約總金額的百分之五十。

針對中方對歐方祭出反制，大陸商務部昨表示，歐盟執行委員會六月廿日宣布限制中企和產品參與其醫療器材公共採購，持續在公共採購領域對中企設置壁壘。中方多次表示願與歐盟對話磋商、妥善處理分歧，令人遺憾的是，歐方不顧中方釋放的善意和誠意，仍一意孤行，因此中方不得不採取對等限制措施。這些措施僅針對從歐盟進口的醫療器材產品，在中國大陸的歐資企業生產產品不會受到影響。

值得注意的是，大陸外長王毅從六月卅日起到訪德國、法國和比利時，並會見歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯，出席歐盟委員會換屆後首次中歐高級別戰略對話。

王毅訪歐之際，法國財長隆巴爾近日表態稱，仍須修改規則和加強貿易壁壘，以允許更廣泛地使用針對中國進口產品的措施，對抗可能損害歐洲工業經濟的中國進口產品。法國工業部長費拉奇也呼籲歐洲加強對中國進口商品的防禦。他聲稱，原本以美國為目標的中國資金流量正在轉向歐洲，「且中國在許多行業都出現了產能過剩，這對我們的行業來說非常敏感，也非常危險」。