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反制！陸採購人民幣4500萬元以上醫療器械排除歐盟企業

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸官方自6日起對歐盟進口醫療器材進行政府採購限制，大陸商務部6日也隨即回應強調，中方措施只針對自歐盟進口醫療器械產品，在陸歐資企業生產產品不受影響。（美聯社）
大陸官方自6日起對歐盟進口醫療器材進行政府採購限制，大陸商務部6日也隨即回應強調，中方措施只針對自歐盟進口醫療器械產品，在陸歐資企業生產產品不受影響。（美聯社）

為反制歐盟限制陸企參與醫療器材公共採購，大陸財政部6日起決定在政府採購活動中對部分自歐盟進口的醫療器械採取相關措施。大陸商務部6日也隨即回應表示，中方不得不採取對等限制措施。相關措施是為了維護中國企業的合法權益，維護公平競爭的環境。中方措施只針對自歐盟進口醫療器械產品，在陸歐資企業生產產品不受影響。

歐盟委員會日前稱，根據《國際採購工具》（International Procurement Instrument，簡稱IPI）進行的第一次調查結論，限制中國企業參與超過500萬歐元（合570萬美元）的醫療器械公共採購。供應商產品來自中國的比例不得超過50%，才可能得標。

大陸財政部6日也宣布對歐盟進口醫療器械採購限制。公告指出，採購人採購預算金額人民幣4,500萬元以上的醫療器械時，確需採購進口產品的，在履行法定程序後，應當排除歐盟企業（不包括在華歐資企業）參與；對於參與的非歐盟企業，其提供的自歐盟進口的醫療器械佔比不得超過項目合約總金額的50%。

大陸財政部稱，前述措施不適用於僅自歐盟進口的醫療器械能夠滿足採購需求的採購項目。且通知自6日起施行。

大陸商務部6日隨即也以答記者問形式說明該措施，大陸商務部指出，歐盟委員會於2025年6月20日推出措施，限制中國企業和產品參與其醫療器械公共採購，持續在公共採購領域對中國企業設置壁壘。中方多次通過雙邊對話表示，願與歐方通過對話磋商和雙邊政府採購安排等方式妥處分歧。令人遺憾的是，歐方不顧中國釋放的善意和誠意， 仍一意孤行，採取限制措施，構築新的保護主義壁壘。因此，採取相關措施。

歐盟委員會此前表示，針對中方的措施旨在激勵中國停止對歐盟公司和歐盟製造的醫療器械的歧視，並以歐盟對中國公司和產品相同的開放態度對待歐盟公司。這是對中國長期將歐盟製造的醫療器械排除在中國政府合約之外的回應。並稱，歐盟公共採購市場仍然是世界上最開放的市場之一。例如，2015年至2023年期間，中國對歐盟的醫療器械出口增長一倍多。

值得注意的是，大陸外長王毅從6月30日起到訪德國、法國和比利時，為期七天，期間並會見歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas），出席歐盟委員會換屆後首次中歐高級別戰略對話。外界原先預期，王毅此行可望就中歐商貿問題達成協議。

人民幣 大陸商務部 歐盟 王毅

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