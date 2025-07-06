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能達目標？年中銷量檢驗 陸造車新勢力僅小鵬過銷量目標半數

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
小鵬汽車一開始主打科技化和年輕化，走純電路線。（新華社）
小鵬汽車一開始主打科技化和年輕化，走純電路線。（新華社）

2025年已過一半，外界關注內捲的大陸造車新勢力是否能達到年初設定的銷售目標。大陸易車榜日前發布2025上半年新勢力銷量及年度目標完成率的盤點。其中，年度銷量目標完成率最高的是小鵬汽車，上半年累計銷量19萬7,189輛，佔年度35萬輛目標的56.3%，也是盤點中目標完成率最高的品牌

根據易車榜榜單，共列出11家造車新勢力，按目標完成率，排名前五名分別為小鵬汽車、小米汽車、零跑汽車、理想汽車與深藍汽車，完成率分別為56.3%、45%、44.3%、31.9%、28.6%。而這前五名車廠訂下的銷量目標分別為35萬、35萬、50萬、64萬與50萬。

小米汽車憑藉著小米SU7持續熱銷，上半年累計銷量15萬7,401輛，隨著小米YU7今日開啟交付，小米汽車下半年的銷量勢必會進一步提升，年度35萬輛的銷量目標，完成難度不大。

零跑汽車雖然連霸多個月的新勢力銷冠，今年上半年累計銷量22萬1,664輛，也是盤點中銷量最高的品牌，但相較於50萬的年度銷量目標，目前完成44.3%，還未過半。

理想汽車上半年交付20萬3,938輛，雖然理想此前已經將80萬的銷量目標，下調至64萬台，但在理想i系列電動車上市救場之前，理想汽車仍缺乏爆款車型帶動整體銷量。而31.9%的年度目標完成度，也在提示理想汽車的銷量增速變緩，需要盡快打造爆款車型。

至於第五至第十一名，分別為深藍、極氪、嵐圖、阿維塔、騰勢、蔚來、鴻蒙等品牌。

如果從上半年總銷量來看，據21世紀經濟報導統計，上半年銷量排名依序為：零跑汽車、鴻蒙智行、理想汽車、小鵬汽車、廣汽埃安、小米汽車、深藍汽車、蔚來汽車、極氪、阿維塔與嵐圖。

大陸易車榜日前發布陸造車新勢力年中達標榜單，其中僅小鵬汽車過銷量目標半數。（圖／取自快科技）
大陸易車榜日前發布陸造車新勢力年中達標榜單，其中僅小鵬汽車過銷量目標半數。（圖／取自快科技）

SU7 品牌 小米汽車 榜單 理想汽車 蔚來汽車

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