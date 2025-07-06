深陷安全性爭議 陸行動電源大廠羅馬仕宣布停產

因存在產品安全疑慮，大陸暢銷「充電寶」（行動電源）品牌羅馬仕（ROMOSS）6日凌晨公告停工停產。大陸多所大學早前呼籲師生立即棄用「羅馬仕」的行動電源，原因是該品牌行動電源容易爆燃。台灣部分購物平台目前仍有業者持續在銷售羅馬仕的行動電源。

羅馬仕深陷泥淖與近日兩大事件有關：一、多所大陸大學緊急禁用其充電寶並警示爆炸風險，並緊急召回49萬餘台存在安全隱患的充電寶；二、大陸民航局發布新規，禁止旅客攜帶無3C標識、被召回型號或批次的充電寶乘坐境內航班。

上海《界面新聞》引述羅馬仕員工方面透露相關訊息，該通知指出，隨著市場環境的不斷變化和公司業務的發展需要，經公司股東會研究決定，近段時間公司停工停產。停工時間為自2025年7月7日起持續六個月。除召回相關員工外，其餘員工停工停產。

停工停產首月，公司將按照約定的標準正常支付員工工資，次月起依據當地最低工資標準的80%支付勞動者生活費。

事實上，羅馬仕停工訊息早前已在網路上傳得沸沸揚揚，多名羅馬仕員工指出，7月1號開始，羅馬仕內部已經陸續通知員工全面停工停產，正式公告還沒出，員工工資只發到6月。新京報旗下《貝殼財經》實際赴羅馬仕位於深圳國際創新谷三期7棟B座的總部查看，雖仍有員工在上班，但集中在16層至18層，15層已被清空。

《紅星新聞》此前報導，3日晚間，深圳羅馬仕科技官方微博發文稱：「沒有倒閉，感謝關心。定將努力解決所有朋友、用戶及合作夥伴的一切問題。」

羅馬仕官網介紹，公司成立於2012年，專注於充電領域，布局行動電源、戶外電源、數據充電線、電源適配器等9大產品線。依託於全球化營銷網絡，其產品年出貨量達到5,000萬件以上。成立次年，其推出的Sense4移動電源在2013年「雙11」期間銷量突破30萬件，成為「全網銷冠」。

在羅馬仕電商平台旗艦店的產品頁面上，展示了23項產品安全測試，以及3個月電芯充放循環測試等檢測信息。打開台灣網路購物網頁，都還能看到海外代購這款產品。

但綜合近日各項分析可知，羅馬仕暢銷背後，乃因其持續走低價路線，價格在每個人民幣80元上下，用戶群體以大學生為主。「價格導向一直是羅馬仕的基因，相應地，對品控以及經銷商管理都沒有非常嚴格。」一名羅馬仕員工稱。