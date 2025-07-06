消費信心難提振！陸7月零售業景氣指數跌入收縮區間

最新統計顯示，7月中國零售業景氣指數（CRPI）為49.6，較上月下降0.5個百分點，在連續十個月擴張後跌落收縮區間。數據指出，商品類經營指數等三大分類指數呈現不同走勢，其中，商品經營類指數連續兩個月下行。顯示大陸民眾消費信心仍低迷，對經濟前景不確定性提升。

中新社報導，中國商業聯合會5日發布中國零售業景氣指數，該指數反映當期零售業經營預期變化情況的綜合指數，共有三大分類指數。

商品經營類指數為48.7，較上月下降0.8個百分點，連續兩個月下行。分析認為，7月進入暑期，線下商品零售進入經營淡季，商品經營類企業預期持續變弱；

租賃經營類指數為52.4，較上月上升1.1個百分點，維持在擴張區間運行。場景多元化、暑期服務消費項目增加是指數上升的主要原因，暑期家庭出行消費為主，使租賃經營類企業預期迎來客流量上升，帶動商鋪出租率和銷售額增長；

電商經營類指數為50.2，較上月下降0.6個百分點，不過，連續三個月在擴張區間運行。隨著「618」促銷季結束，7月電商經營類企業預期保持穩定。具體而言，電商實物總銷售額指數為49.5，較上月下降2.3個百分點，進入收縮區間，表明集中促銷季結束後，促銷力度減弱，線上商品零售額增長預期明顯下降。電商在線總商品數指數為51.0，較上月小幅下降0.3個百分點，降幅逐漸收窄，表示本月電商經營類企業備貨意願趨於穩定。