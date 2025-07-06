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上海樂高樂園開幕 帶旺周邊旅宿商機

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
上海樂高樂園昨天正式開園，湧入大批遊客。圖為樂園內用樂高積木拼搭成的卡通模型。新華社
上海樂高樂園昨天正式開園，湧入大批遊客。圖為樂園內用樂高積木拼搭成的卡通模型。新華社

大陸第一座、全球第十一座的上海樂高樂園昨天正式開園。它是全球規模最大的樂高樂園，設有超過七十五個互動遊樂設施、表演和景點。開幕當天除了園區內迎接大量人流，也帶動上海市金山區周邊旅遊及住宿的龐大需求。

澎湃新聞報導，開幕前一天，上海市委書記陳吉寧會見樂高集團總裁兼執行長倪志偉、默林娛樂集團執行長伊斯特伍德等人。陳吉寧表示，樂高樂園項目是中歐文化交流合作的新名片，歡迎樂高集團持續加大在滬投資布局力度，共同打造文旅商體展深度融合新地標。

伊斯特伍德表示，中國大陸是全球第二大主題公園市場，樂園兩小時車程範圍內有五千五百萬人口，其中也有大量機會，她對中國市場充滿信心。她說，上海樂高樂園度假區將為上海旅遊市場的增長注入新活力、成為新引擎，「我們將會考慮在中國等增長型市場尋求進一步開發新項目的機會。」

伊斯特伍德認為，上海樂高樂園汲取了全球所有樂高樂園的精華，同時提升設計，使其更具沉浸感，「上海樂高樂園是我們有史以來開業時最大的樂園。因此可以理解這些項目的複雜性，它們需要很長時間。」

提到大陸消費市場，她表示，「中國龐大的市場和消費群體為我們帶來了巨大機遇，消費者對高質量娛樂休閒體驗的需求日益增長。」

另據第一財經報導，「途家」民宿平台截至目前的數據顯示，今年七月至八月，上海樂高樂園所在的上海市金山區民宿預訂量比去年同期增長六倍。而且從今年三月起「樂高樂園」的搜索熱度持續升溫，搜索次數每月遞增，臨近暑期，六月的搜索次數比三月分猛增十倍，達到歷史最高峰。

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