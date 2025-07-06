陸官媒：中歐電動車談判 只欠臨門一腳

隨白蘭地反傾銷稅問題取得進展，中歐電動汽車談判能否在中歐峰會前取得突破備受關注。對此，大陸官媒前夜發文透露，談判的「技術部分」已基本完成，「只欠臨門一腳」，關鍵在歐方能否展現相應的「政治意願」推動問題解決。

大陸官媒旗下帳號「玉淵譚天」於四日深夜發文，以「獨家披露中歐電動汽車談判最新進展」為題談及上述內容。

當天稍早，「玉淵譚天」在評論大陸宣布對歐盟白蘭地課徵反傾銷稅，但作出價格承諾的三十四家企業得以豁免時，也對外媒將該案和電動汽車案「掛鉤」發表評論，稱無論哪個案件，中方維護自身企業利益的決心都是一以貫之的，但也形容白蘭地案的解決，對歐方來說「是個啟示」。

「玉淵譚天」提到，如果中方真的想要把電動汽車案和白蘭地案「綁定」，以白蘭地案作為電動汽車案的「籌碼」，那當歐方業界相應提出價格承諾的方案，中方也可以就方案不停地提意見。文章稱，如果歐方只把所謂「維護自身利益」作為一種政治姿態，不去務實地解決問題，這樣的行徑，看似「很有力度」，看似「很強硬」，但在當前全球貿易形勢下，並不能解決實際問題。

值得注意的是，大陸商務部昨日也再藉白蘭地案，表達中方對中歐經貿議題的立場。大陸商務部貿易救濟調查局負責人稱，中方調查機關在該案中接受價格承諾，再次展現了「中方願意通過對話磋商解決貿易摩擦的立場」。