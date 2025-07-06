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香港穩定幣熱潮 延燒到A股

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

香港《穩定幣條例》將於8月1日上路，穩定幣熱度從港股蔓延至A股。A股上市公司亦頻被問及相關布局，反映投資人關注升溫。專家認為，政策紅利與應用進展將推動穩定幣成為虛擬資產市場的新熱點。

21世紀經濟報導，由於穩定幣熱度持續飆升，近期滬深兩市多家上市公司在互動平台上頻繁被詢問是否布局穩定幣業務。天融信回應已投入區塊鏈、隱私計算等相關技術研發，而卓創資訊、新國都則表態尚未涉足此領域。市場對企業公告進展與澄清資訊的反應熱烈，顯示投資人對穩定幣應用與政策走向高度關注。

穩定幣本質是種加密貨幣，與比特幣、以太幣等價格劇烈波動的加密貨幣不同，穩定幣透過錨定法定貨幣來維持價格穩定，例如與美元或港元1:1掛鉤，並由實物資產作為支撐。穩定幣能將現實世界美元等法定貨幣與虛擬資產世界數位貨幣連結起來，可認為是「數位貨幣的現金」。

此前，香港於5月三讀通過《穩定幣條例草案》，將於8月啟動穩定幣發牌制度。香港金管局同步推出「穩定幣發行人沙盒」計畫，首批入選的五家機構包括京東旗下的京東幣鏈科技、圓幣創新科技，以及渣打銀行（香港）等。

華夏基金（香港）總裁甘添說，目前穩定幣應用已邁向支付、資產管理、申贖一體化階段，誰能打通「合規＋落地＋資產連接」閉環，有望取得領先優勢。

除政策利多帶動外，市場情緒也因美國「穩定幣第一股」Circle上市而持續發酵。Circle發行USDC為全球第二大穩定幣，6月初在美IPO首日股價飆升逾170%。截至今年6月，全球穩定幣發行總額突破2,500億美元，其中USDT規模超1,500億美元，USDC規模超600億美元。

南方財經引述業內專家指出，穩定幣對傳統金融體系將產生深遠影響，包括可能產生「存款搬家」效應、衝擊銀行資產（貸款）擴張與營運模式，甚至影響貨幣政策的有效性。

中央財經大學中國互聯網經濟研究院副院長歐陽日輝亦稱，穩定幣助力「真實世界資產」（RWA）上鏈，有助提高資產的流動性與透明度，推動資本市場數位轉型。

穩定幣 貨幣 資產

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