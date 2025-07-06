陸136家公司 今年來股價翻倍

2025年上半年，A股市場震盪上漲，從上漲個股方面來看，共有136家公司的股價翻倍。其中，聯合化學累計漲幅居首，達到437.8%；舒泰神、*ST宇順緊跟在後，累計漲幅分別為403.1%、355%。在這一輪A股上漲過程中，機械設備、汽車行業成「大贏家」。

時代財經報導，前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，整體來看，今年上半年市場走出結構性牛市行情，第1季人形機器人類股大放異彩，第2季創新藥類股、新消費類股接續上漲。隨著大陸在硬體和軟體方面的雙重突破，晶片、半導體、人工智慧、人形機器人等領域將形成較強上漲趨勢。

聯合化學是境內大型有機顏料企業中，具備水性油墨規模生產能力的企業。今年4月以來，聯合化學逐漸進入快速上漲模式，從4月7日最低的每股人民幣31.7元，漲至5月23日最高的每股人民幣124.9元。

在4月28日披露的2024年年報中，聯合化學表示目前正在研發半導體新材料產品，該產品主要用於半導體行業、積體電路、光學微電子等領域，並於今年5月成立合資公司啟辰半導體，開展苯乙烯類光刻膠單體、樹脂、苯乙烯UV單體、樹脂、OLED半導體化學品、電子級溶劑等的研發、生產、銷售。

根據Wind數據，在機械設備公司中，浩淼科技、萬達軸承、大葉股份等十家公司的暴漲與機器人概念有關。

浩淼科技5月22日公告透露，未來大載荷無人機協同高空滅火裝備、輪式消防滅火機器人、無人駕駛智慧消防車等有望成為公司未來盈利增長點。