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中國船舶合併中國重工獲准 市值衝兆元 躍造船龍頭

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
中國船舶換股合併中國重工，合計市值約人民幣2,523億元（約新台幣1兆元）。（中新社）
中國船舶換股合併中國重工，合計市值約人民幣2,523億元（約新台幣1兆元）。（中新社）

上交所併購重組委審議通過中國船舶換股吸收合併中國重工，代表大陸造船工業史上規模最大的資本市場運作進入最後的收官階段，也是A股有史以來規模最大的吸收合併過會案例。兩家公司合計市值約人民幣2,523億元（約新台幣1兆元）。

21世紀經濟報導，中國船舶此次重組完成後，存續公司中國船舶將成為全球最大造船上市公司，資產規模、營收規模、手持訂單數均領跑全球。

中國船舶主要產品涵蓋民用及軍用船舶，包括貨櫃輪、油輪及軍艦等，去年共承接新船訂單154艘、1,272萬載重噸，中國重工去年共承接新船訂單103艘、1,589載重噸，兩家企業去年合計承接新船訂單全球市占率約16.8%。

根據克拉克森數據統計，截至2024年9月14日，中國船舶和中國重工的總手持訂單規模達6,263萬載重噸，分別是南韓造船海洋、揚子江船業、三星重工、韓華海洋的1.9倍、3.8倍、4.5倍和4.8倍，遠遠超過國內外龍頭總裝上市公司。

中新經緯報導，中國船舶公告稱，本次交易尚需大陸證監會予以註冊以及相關法律法規，所要求的其他可能涉及的必要批准、核准、備案或許可後方可正式實施，能否實施尚存在不確定性。

先前，1月7日，中國船舶、中國重工發布公告，國務院國資委等主管部門已出具有關批復意見，原則同意中國船舶通過向中國重工全體換股股東發行A股股票的方式換股吸收合併中國重工的總體方案。

本次換股吸收合併中，雙方換股價格經除權除息調整後，中國船舶的換股價格為每股人民幣37.5元，中國重工的換股價格為每股人民幣5.03元。中國重工與中國船舶的換股比例為1:0.1339，即每1股中國重工股票，可以換得0.1339股中國船舶股票。

上市公司 人民幣 油輪

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