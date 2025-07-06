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陸一二線城 保住房企飯碗 人口吸附力、經濟韌性撐起上半年業績

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸房企交出上半年成績單，一二線城市穩穩保住了房企的飯碗。（新華社）
大陸房企交出上半年成績單，一二線城市穩穩保住了房企的飯碗。（新華社）

大陸房企交出上半年成績單，一二線城市穩穩保住了房企的飯碗。其中融創中國上海壹號院半年熱銷人民幣170億元（新台幣697億元），登頂全大陸樓盤銷售冠軍；華潤置地與越秀地產聯合開發的和樾望雲，開盤三個月大賣人民幣87.4億元，拿下北京銷冠。

時代財經報導，中指研究院的數據顯示，今年上半年，保利發展、中海地產、華潤置地及融創中國等20家代表房企，40%的銷售業績來自一線城市，47.8%來自二線城市。一二線城市成為房企開發業務的核心陣地。

金地集團董事長徐家俊分析，一、二線城市具備更強的人口吸附力和經濟韌性，在行業調整過程中，這類城市的復甦節奏會相對更快，也更有可能率先迎來市場修復。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

以銷售狀況來決定投資建案的策略指引下，嚐到一二線熱點市場回暖紅利的房企，正加速加碼核心城市布局。

據克而瑞統計，今年6月，一線城市住宅用地成交占比明顯上升，北京、上海、成都單月土地成交金額均超過人民幣100億元，帶動當月全大陸平均樓面價達到每平方公尺人民幣3,443元，與上月相比增長23%，與去年同期相比增長27%。

中原地產首席分析師張大偉表示，全大陸現在只有北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都共六個城市是公認可以重點布局。

一二線城市豪宅項目熱銷，逐漸成為房企的核心「糧倉」。融創中國董事局主席孫宏斌在近日的股東大會上表示，未來將集中在北京、上海、西安等核心一二線城市，把產品做好，「不會再去很多城市」。

中指研究院監測數據顯示，2025年前六月，前100名房企銷售總額約人民幣1.84兆元，一二線城市是房企的業績貢獻主要來源。

對於市場未來走向，多名房企高管均釋放積極信息。萬科集團執行副總裁郁亮認為，需求回升已經有比較好的基礎。去年9月底一攬子支持政策公布後，行業信心受到提振，市場穩步修復，現在各地還在因城施策繼續調減限制性措施，進一步鞏固回升基礎。

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