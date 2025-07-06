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中歐電動車談判缺臨門一腳 關鍵在歐盟能否展現相應的「政治意願」

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導
隨白蘭地反傾銷稅問題取得進展，中歐電動汽車關稅談判能否在中歐峰會前取得突破備受關注。圖為比亞迪的工廠。（路透）
隨白蘭地反傾銷稅問題取得進展，中歐電動汽車關稅談判能否在中歐峰會前取得突破備受關注。圖為比亞迪的工廠。（路透）

白蘭地反傾銷稅問題取得進展，中歐電動汽車關稅談判能否在中歐峰會前取得突破備受關注。對此，大陸官媒發文透露，電動汽車關稅談判的「技術部分」已經基本完成，「只欠臨門一腳」，關鍵在歐方能否展現相應的「政治意願」推動問題的解決。

大陸官媒旗下帳號「玉淵譚天」發文「獨家披露中歐電動汽車談判最新進展」為題指出，大陸宣布對歐盟白蘭地課徵反傾銷稅，但作出價格承諾的34家企業得以豁免時，也對外媒將該案和電動汽車案「掛鉤」發表評論，稱無論哪個案件，中方維護自身企業利益的決心都是一以貫之的，但也形容白蘭地案的解局，對歐方來說「是個啟示」。

「玉淵譚天」表示，如果中方真的想要把電動汽車案和白蘭地案「綁定」，以白蘭地案作為電動汽車案的「籌碼」，那當歐方業界相應提出價格承諾的方案，中方也可以就方案不停地提意見，如果歐方只把所謂「維護自身利益」作為一種政治姿態，不去務實地解決問題，這樣的行徑，看似「很有力度」，看似「很強硬」，但在當前全球貿易形勢下，並不能解決實際問題。

大陸商務部昨日也再藉白蘭地案，表達中方對中歐經貿議題的立場。大陸商務部貿易救濟調查局負責人稱，中方調查機關在該案中接受價格承諾，再次展現了「中方願意通過對話磋商解決貿易摩擦的立場」。

歐盟前年10月對大陸電動汽車發起反補貼調查，去年10月，宣布開徵最高35.3%的反補貼稅率至少五年造成中歐經貿緊張關係進一步激化，雙方也持續進行多次談判。

今年6月，大陸商務部部長王文濤訪法，與歐盟官員討論了電動汽車反補貼案等議題，當時，大陸商務部發言人曾表示，價格承諾磋商進入最後階段，但仍需雙方努力；近日，大陸外長王毅訪歐，與歐盟執委會主席范德賴恩會晤，表示中方願與歐方共同堅持夥伴定位，深化經貿合作、加大相互開放、協商妥處分歧。

大陸商務部 白蘭地 電動汽車

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