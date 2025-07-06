大陸人行 可能增加黃金儲備

中國大陸國家外匯管理局7日將公布外匯存底和黃金儲備，市場分析2025年下半年市場避險需求仍在，為金價提供支撐。另有一項調查顯示，95%受訪央行表示未來12個月內全球央行將繼續增持黃金。

截至5月底，大陸外匯存底達3兆2,853億美元，較前一月底增加36億美元，上升0.11%，為連續五個月上升。大陸5月也仍持續增持黃金。截至5月底，官方黃金儲備達到7,383萬盎司，較前月底增加6萬盎司。

大陸國家外匯局表示，5月受主要經濟體財政政策、貨幣政策和經濟增長前景等因素影響，美元指數小幅震盪，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，在單邊主義、保護主義加劇，多邊貿易體制受阻背景下，國際貨幣體系多極化加速，黃金作為避險資產和最後國際清償能力的重要性仍在提升。

中國基金報引述匯管研究院副院長趙慶明看法指出，目前大陸黃金儲備的絕對量和相對量都較低，後續大陸央行增持動作可望持續。