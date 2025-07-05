有條件豁免歐34家白蘭地酒商 陸商務部：願通過對話磋商解決貿易摩擦

大陸商務部4日發布對原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查的最終裁定，並有條件對34家酒商豁免，大陸商務部在5日下午以「答記者問」回應，調查機關在本案中接受價格承諾，展現了中方願意通過對話磋商解決貿易摩擦的立場。

大陸商務部4日公布，對原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查的最終裁定，裁定原產於歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷，大陸相關白蘭地產業受到實質損害威脅，而且傾銷與實質損害威脅之間存在因果關係。最終裁定中認定的傾銷幅度為27.7%-34.9%。

此外，大陸商務部經依法審查，接受了歐盟有關行業協會和企業提出的價格承諾，對符合承諾條件的相關進口產品不徵收反傾銷稅。被列入「適用價格承諾公司名單」的歐洲企業，包括法國軒尼詩公司、埃·雷米馬丹公司、馬爹利股份有限公司等。

根據大陸商務部官網5日消息，大陸商務部貿易救濟調查局負責人就公布對原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查最終裁定答記者問。

問題指出，注意到大陸商務部於7月4日發布了對原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷案的最終裁定，裁定中提到部分歐盟企業適用價格承諾，不會被徵收反傾銷稅。

相關負責人回答表示，反傾銷實踐中，如果調查機關接受涉案出口企業作出的價格承諾，即未來出口價格不低於某個水平，那麼這些出口將不會被徵收反傾銷稅。本案歐盟有關行業協會和企業按時提交了價格承諾申請。

調查機關依法審查後認為，其中34家企業的申請符合法律要求，決定予以接受。這些企業的產品向大陸出口時，只要滿足承諾條件，就不會被徵收反傾銷稅。但在執行過程中，如有證據表明並經調查機關審查後認定，有關企業違反價格承諾，則可停止適用價格承諾，並恢復徵稅。

而關於在本案中同意接受價格承諾有什麼具體考慮。相關負責人表示，中方一貫主張審慎使用貿易救濟措施。調查機關在本案中依法對有關價格承諾申請進行了詳細審查，並充分考慮了國內產業的實際狀況，認為本案終裁採用價格承諾方式符合大陸相關法律法規，有利於維護公平競爭市場秩序。

該負責人並表示，大陸國內產業對終裁和價格承諾方式表示支持，歐盟業界對適用價格承諾也表示歡迎。此外，調查機關在本案中接受價格承諾，也再次展現了中方願意通過對話磋商解決貿易摩擦的立場。

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