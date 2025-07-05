上海樂高樂園今開幕 默林娛樂集團執行長：對大陸市場有信心

上海樂高樂園5日迎來盛大開園，為全球規模最大的樂高樂園。默林娛樂集團執行長伊斯特伍德（Fiona Eastwood）表示，中國大陸是全球第二大主題公園市場，對其充滿信心，如有任何新的投資計劃，將在適當時機公布。

據澎湃新聞，7月4日上午，上海市委書記陳吉寧會見了樂高集團總裁兼執行長倪志偉、伊斯特伍德等一行人。

陳吉寧表示，樂高樂園項目是中歐文化交流合作的新名片，歡迎樂高集團持續加大在滬投資布局力度，更好發揮品牌影響力，不斷創新產品和服務，優化完善組織活動和遊客體驗，共同打造文旅商體展深度融合新地標。

伊斯特伍德表示，上海樂高樂園度假區將為上海旅遊市場的增長注入新活力、成為新引擎，「我們將會考慮在中國等增長型市場尋求進一步開發新項目的機會。」

上海樂高樂園度假區設有超過75個互動遊樂設施、表演和景點。伊斯特伍德稱，自己非常喜歡迷你天地（MINILAND）和游船（Boat Tour），「它們頌揚了中國古老的水鄉風貌，特別緻敬了距離樂園不遠的楓涇水鄉及社區。」她也提到，通過富有想像力的玩樂方式將當地文化元素生動呈現。上海樂高樂園展示了如何創造出既具有全球辨識度又無縫融入本地特色的作品。

伊斯特伍德認為，上海樂高樂園汲取了全球所有樂高樂園的精華，同時提升設計，使其更具沉浸感，「上海樂高樂園是我們有史以來開業時最大的樂園。因此可以理解這些項目的複雜性，它們需要很長時間。」

提到大陸消費市場，她表示，「中國龐大的市場和消費群體為我們帶來了巨大機遇，消費者對高質量娛樂休閒體驗的需求日益增長。」

伊斯特伍德透露，中國大陸是全球第二大主題公園市場，樂園兩小時車程範圍內有5500萬人口，其中也有大量機會，對中國市場充滿信心，如有任何新的投資計劃，將在適當時機公布。