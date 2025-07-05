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貨物運輸需求缺乏增長動力 中美海運價月跌超四到六成

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
傳統航運旺季到來，但最新數據顯示，中美海運價卻出現月跌超過四到六成。（美聯社）
傳統航運旺季到來，但最新數據顯示，中美海運價卻出現月跌超過四到六成。（美聯社）

傳統航運旺季到來，但中美海運價卻出現月跌超過四到六成，分析指出，一方面美國經濟復甦前景不明，中美貨物運輸需求缺乏增長動力，另一方面北美進口貨量已集中前移至上半年，預估下半年增速將回落。

財新網報導，上海航運交易所4日發布上海出口貨櫃箱綜合運價指數（SCFI）顯示，中國大陸至美西（美國西海岸）和美東（美國東海岸）運價分別為2,089美元/FEU和4,124美元/FEU，相比6月6日因中美五月初達成90天關稅減免協議後美西漲至5,606美元/FEU，美東漲至6,939美元/FEU，相當於一個月分別暴跌63%和41%。

上海航運交易所周度報告顯示，即期市場訂艙價格持續下行，是因為美國經濟復甦前景不明，中美貨物運輸需求缺乏增長動力，供求平衡情況不理想。美國供應管理協會（ISM）發布的數據顯示，美國6月ISM製造業PMI為49，連續四個月低於榮枯線，其中訂單和就業指數萎縮加劇，顯示出美國製造業低迷的局面持續。

全球最大航運協會波羅的海國際航運公會（BIMCO）預估，鑒於北美進口貨量已集中前移至上半年，預計2025年下半年北美進口貨量增速將回落，預測2025-2026年北美地區進口貨量年均增長率僅為1.6%，為全球各區域中最低水平。

一名貨代業人士表示，5月底大出口商集中出貨，讓航運公司對美線需求有了樂觀預期，所以加大運力投放，不斷增加航線和班次，但實際上，由於關稅減免的窗口期很短，很多中小出口商不願意為這兩個月的貨物重啟出口，因此造成貨量大幅少於預期，大家普遍對中美最終能談成的關稅稅額不樂觀。

華泰期貨研報表示，中美航線需求此前一度快速增加使運價大漲，這讓航運公司在6-7月積極努力恢復運力。上海至美國的航線，6月周均運力月增46%至35萬TEU，7月周均運力將繼續增至35.9萬TEU。

報導指出，航運公司已經重新準備裁撤中美航線運力。航運諮詢機構德路里最新數據顯示，6月30日到8月3日，跨太平洋、跨大西洋以及亞洲-北歐和地中海航線，總共宣布48個航次取消，其中近半在跨太平洋東向（即中國大陸至北美）航線上。

航運巨頭馬士基最新報告表示，鑒於中美關稅暫停緩衝期可能在8月結束，許多客戶正在重新評估出貨時間，這使得第三季度的海運市場更為複雜。

美國 航線 運價

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