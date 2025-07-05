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報告：陸新能源汽車市場競爭激烈 到2030年僅15個品牌仍保持財務活力

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
廣州廣汽埃安新能源汽車的全自動化輪胎安裝工作站。圖／取自新華社
廣州廣汽埃安新能源汽車的全自動化輪胎安裝工作站。圖／取自新華社

全球諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）近日發布報告指出，大陸是全球競爭最激烈的新能源汽車市場之一，讓許多企業難以實現可持續盈利，預估到2030年將只有15個品牌仍保持財務活力，並佔據新能源汽車總市占率的3/4。

艾睿鉑3日發布年度行業深度分析報告《2025全球汽車展望》指出，大陸市場的價格戰仍在持續，但2025年開始轉向了更多非價格激勵措施，驅使實力較強的大陸汽車製造商和供應商加快國際擴張步伐。

針對對歐美車企的影響，報告預估大陸汽車製造商在2030年在歐洲市場的市占率將翻倍達到10%，在歐洲的年產量將增加80萬輛，而歐洲本土車企則可能會關閉相當於1.5家工廠的產能（約40萬輛），這將推動投資組合的調整，歐洲供應商已計劃處置超過180億美元的資產。

而新一輪美國關稅帶來的成本預計在2026年達到約300億美元，這些關稅正在促使許多美國企業考慮將其供應鏈遷出大陸，以減輕關稅帶來的影響。

艾睿鉑亞太區汽車及工業品諮詢業務負責人戴加輝博士（Dr. Stephen Dyer）表示，大陸是全球競爭最激烈的新能源汽車市場之一，這種環境推動技術和成本效率的突破，但也讓許多企業難以實現可持續盈利。大陸電動車企必須專注於打造強勢品牌，投資先進技術，並在關鍵國際市場實現本地化運營，只有能夠快速適應、高效擴張，並同時應對國內外挑戰的企業，才能持續在全球舞台上取得成功。

艾睿鉑預計，在2024年銷售新能源汽車的129個品牌中，有15個品牌到2030年仍將保持財務活力，並佔據新能源汽車總市占率的3/4。

對於海外市場發展，艾睿鉑大中華區汽車及工業品諮詢業務合夥人章一超表示，受關稅和地緣政治不確定性的影響，大陸整車企業的出口有所放緩，但由合作夥伴和合資企業驅動的中國「新運營模式」的出口正在獲得關注。這種模式使汽車製造商推出汽車的速度提升一倍，減少投資40%-50%，並降低30%成本。

全球咨詢公司艾睿鉑（AlixPartners）7月3日發布年度行業深度分析報告《2025全球汽車展望》。圖／取自中國汽車報
全球咨詢公司艾睿鉑（AlixPartners）7月3日發布年度行業深度分析報告《2025全球汽車展望》。圖／取自中國汽車報

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