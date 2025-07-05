陸官媒：中歐電動汽車談判的技術部分已經基本完成

中歐貿易談判已有初步進展之際，大陸官媒央視旗下自媒體「玉淵潭天」4日晚間發文透露，目前，中歐電動汽車談判的技術部分已經基本完成，只欠臨門一腳，關鍵在於歐方能否展現出相應的政治意願推動問題的解決。 ​​​

中歐經貿問題因大陸電動車補貼等議題激化，大陸商務部於去年初公告，決定對原產於歐盟的進口相關白蘭地發起反傾銷調查。昨天商務部對歐盟白蘭地的裁定公告後，有關大陸電動車的調查部分，外界預期歐盟不久也將公布結果。

大陸商務部部長王文濤六月初到巴黎出席世貿組織小型部長會議，會議期間與歐盟執委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇會談。當時大陸商務部表示，目前中歐雙方電動汽車案價格承諾磋商進入最後階段，但仍須雙方努力。

針對當時電動汽車反補貼案的價格承諾磋商是否有新的進展，大陸商務部表示，歐方提出可同時探討新的技術路徑，中方將從法律和技術層面對歐方提議的可行性進行評估。

據法廣，歐盟駐大陸大使庹堯誨（Jorge Toledo）曾在五月底一度透露，中歐正在討論歐盟對大陸電動汽車徵收的關稅，以期設定最低價格，及中方對電動汽車供應鏈的投資，但沒有取得進展，「改進的空間很大。恐怕每天都會有越來越多的空間，因為情況越來越糟。所以我們需要進展，需要可交付成果，但我們還沒有得到。」