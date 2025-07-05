李強赴金磚峰會途中會希臘副總理：高品質推進比雷埃夫斯港總規畫落地

據新華社，當地時間7月4日下午，大陸國務院總理李強在希臘羅德島會見希臘副總理哈齊達基斯。李強指出，中方願同希方拉緊合作紐帶，更好發揮互補優勢，高品質推進比雷埃夫斯港總規劃落地，推動兩國貿易更加優化平衡發展，加強在清潔能源、輸變電、人工智慧等領域合作，培育更多經濟新增長點。

哈齊達基斯表示，中國是具有重要國際影響力的大國，希方願同中方加強多邊協作，共同維護聯合國憲章宗旨和原則，攜手應對氣候變遷等全球性挑戰。希方願為促進歐中關係發展貢獻力量。

李強7月4日上午搭包機離開北京，受邀赴巴西出席金磚國家領導人第十七次會晤。在前往巴西途中，包機經停希臘羅德島，希臘副總理哈齊達基斯、南愛琴省省長、羅德市長和大陸駐希臘大使方遒到機場迎接。

比雷埃夫斯港是中國大陸在歐洲的重要物流節點，承擔約40%的中歐海運貨物中轉，2023年港口利潤達1.04億美元，中國投資後量躍居歐洲前列。 中國大陸透過該港口向歐洲出口機電產品、紡織品，進口希臘的橄欖油、大理石等商品。

李強所指的「總規畫」應是指2023年初由中遠海運比雷埃夫斯港口有限公司提交給希臘政府，並經希臘總統頒布總統令的「比雷埃夫斯港口的總體規劃」。當時希臘港口業內人士向當地媒體透露：「根據該總體規劃，比雷埃夫斯港將根據港口科學、空間規劃、環境保護及其與比雷埃夫斯 (Piraeus)、德拉佩索納（Drapetsona）、克拉茨尼（Keratsini）、派拉馬（Perama）和薩拉米斯島（Salamis）等城市（Salamis）等城市區進行合理開發的規則。

李強表示，2023年11月米佐塔基斯總理訪華期間，習近平主席同他舉行會晤，就深化兩國關係達成重要共識。近兩年來，中希雙方積極落實訪問成果，推動共建「一帶一路」合作高品質發展，為兩國人民帶來更多福祉。

他說，明年，中希將迎來建立全面戰略夥伴關係20週年。中方願同希方一道，繼續堅定支持彼此核心利益和重大關切，拓展各領域務實合作，取得更多實際成果。

李強並表示，中方支持並鼓勵更多有實力的中國企業根據市場原則，積極推動對希臘投資。雙方要加強文明互鑑，密切旅遊等人文交流，增進兩國人民友善。中歐之間有著廣泛的共同利益。當前全球單邊主義、保護主義愈演愈烈，中歐應共同發出倡導多邊主義和自由貿易的正面聲音，攜手維護經濟全球化和國際經貿秩序。希望希臘繼續為推動中歐關係發展發揮建設性作用。

哈齊達基斯表示，希臘和中國同為文明古國，希方高度重視發展對華關係，願落實兩國領導人達成的共識，同中方進一步密切高層往來，深化貿易、投資、航運、能源、旅遊等領域務實合作，促進人文交流，加強文明對話，推動希中全面戰略夥伴關係發展。