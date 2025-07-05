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陸反傾銷稅 豁免34家酒商…歐洲審查陸電動車關稅有望報佳音

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導
中國大陸4日宣布，裁定歐盟的進口白蘭地存在傾銷，將自5日起徵收27.7%到34.9%的反傾銷稅，為期五年。航運貿易示意圖。圖／AI生成
中國大陸4日宣布，裁定歐盟的進口白蘭地存在傾銷，將自5日起徵收27.7%到34.9%的反傾銷稅，為期五年。航運貿易示意圖。圖／AI生成

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中國大陸昨（4）日宣布，裁定歐盟的進口白蘭地存在傾銷，將自5日起徵收27.7%到34.9%的反傾銷稅，為期五年，但商務部的公告也稱，「接受了歐盟有關行業協會和企業提出的價格承諾，對符合承諾條件的相關進口產品不徵收反傾銷稅」。經查閱，共有34家酒商被列入「適用價格承諾公司名單」免徵反傾銷稅，包括法國軒尼詩、埃·雷米馬丹（台灣稱人頭馬）等。

中歐經貿問題因中國的電動車補貼等議題激化，中國商務部於去年初公告，決定對原產於歐盟的進口相關白蘭地發起反傾銷調查。昨天商務部對歐盟白蘭地的裁定公告後，有關大陸電動車的調查部分，外界預期，歐盟不久也將公布結果，有望報佳音。

界面新聞報導，陸商務部公布「對原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查的最終裁定」表示，原產於歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷，大陸國內相關白蘭地產業受到實質損害威脅，且傾銷與實質損害威脅間存在因果關係。最終裁定中認定的傾銷幅度為27.7%到34.9%。

大陸商務部公告，三家被抽樣的公司，原本將面臨反傾銷稅，包括法國軒尼詩公司、埃·雷米馬丹、馬爹利面臨的稅率分別為34.9、34.3%和27.7%，其餘還有約60家配合調查的公司一律課32.2%稅率。此外，其他歐盟公司也被課34.9%稅率。

不過，在中歐近期持續就經貿議題磋商下，大陸商務部公告也指出，「接受了歐盟有關行業協會和企業提出的價格承諾，對符合承諾條件的相關進口產品不徵收反傾銷稅」。

據大陸商務部公布，被列入「適用價格承諾公司名單」的歐洲企業，包括法國軒尼詩公司、埃·雷米馬丹公司、馬爹利股份有限公司，還有穆尼爾股份有限公司、瑞納德賽博靈有限責任公司、法國葡萄烈酒貿易公司等共34家。

若按照中方公告，這些公司將不會被徵收前述高額的反傾銷稅率，但上述公司必須承諾，按照不低於陸方規定的最低進口限價，向大陸銷售被調查產品，及需主動因應大陸商務部要求磋商、核查、監督等，以符合承諾條件，期限同樣為五年。

中歐經貿問題因電動車補貼等議題激化，大陸商務部於去年初公告，決定對原產於歐盟的進口相關白蘭地發起反傾銷調查。

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