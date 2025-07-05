兩岸快遞／陸支持科創、製造業發展 2025年前五月減退稅2.5兆元

大陸國家稅務總局公布最新數據顯示，今年1至5月，現行支持科技創新和製造業發展的主要政策減稅降費及退稅達人民幣6,361億元（約新台幣2.5兆元），其中，高新技術企業減按15%稅率徵收企業所得稅等支持培育發展高新技術企業和新興產業的政策減稅人民幣1,407億元；先進製造業企業增值稅加計抵減等支持製造業高質量發展的政策減稅降費及退稅人民幣4,158億元。

北京／三個月未進口美原油 七年以來首見

作為全球最大原油進口國，中國大陸在3月至5月未進口任何美國原油，創下自2018年以來最長未購美國原油紀錄，並導致美國原油海外銷量跌至兩年低點。分析稱，若中美貿易關係持續緊張，美國頁岩油產業或將面臨更嚴峻挑戰。

青島／「漁光融合」併網發電 投資額達413億元

山東青島的「漁光融合」海上樁基固定式光伏發電項目一期首批併網發電，總投資人民幣102億元（約新台幣413億元），規劃建設115萬千瓦，採用海洋牧場與海上光伏一體化設計，建立「上可發電、下可養殖」的生態發展模式。

西安／提升中歐班列品質 將搭載智能化系統

中歐班列從西安駛向哈薩克阿拉木圖，這標誌著中歐班列（西安）今年以來累計開行超過3,000列。為提升列車開行品質，中國鐵路西安局集團整合貨運生產作業、安全監控、營銷管理等核心數據，搭建智能化系統，優化裝卸流程。

武漢／台灣周開幕 39個項目簽約 總額565億元

第十九屆湖北武漢台灣周在武漢開幕，共有39個項目簽約，總金額人民幣139.7億元（約新台幣565億元），涵蓋半導體、新材料、電子信息、生物醫藥、精密製造、文化旅遊、汽車零部件、農產品加工、現代服務業等領域。

重慶／國家電影節上秀 展示AI虛擬拍攝成果

2025上海合作組織國家電影節電影市場開幕式在重慶舉行，現場有來自俄羅斯、白俄羅斯、巴基斯坦等多個上合組織國家的電影機構代表通過視頻推介本國電影產業，40餘家大陸國內一線電影科技企業集中呈現AI、虛擬拍攝等前沿成果。

深圳／福田區吸引外資企業目光 今年前五月新設家數增28%

深圳市福田區公布，今年1至5月，該區新設外資企業1,039家，年增28.9%，占深圳市新設外資企業的23.5%，福田區目前擁有1.7萬家外資企業，其中深圳市第九批跨國公司總部認定申報企業五家，居該市各區首位。

香港／金管局捍衛港元匯價 砸千億元維持穩定性

港元匯價持續受壓，在紐約滙市交易時段，兩度觸及7.85兌每美元的弱方兌換保證，香港金管局兩度入市，被動承接共296.3億港元（約新台幣1,093億元）賣盤，並賣出美元，以捍衛港元與美元的聯繫匯率，維持港元的穩定性。

香港／今年來IPO集資年增七倍 金額達3,950億元

PwC香港表示，隨著A股上市公司赴港熱潮以及國際投資者對中國核心資產需求日增，今年至今香港IPO市場共集資1,071億港元（約新台幣3,950億元），年增七倍，預測今年將有90至100家企業在香港上市。