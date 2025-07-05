預防過度競爭造成內捲 陸太陽能、鋼鐵、水泥業減產

隨著大陸中央財經委員會第六次會議提出內捲式競爭（過度競爭）治理，強調推動落後產能有序退出，各產業啟動新一輪反內捲、去產能行動，大陸的太陽能、鋼鐵和水泥產業近日紛紛展開減產工作。

大陸多家太陽能玻璃企業已決定自7月起實施集體減產計畫，減產幅度高達30%；中國水泥協會發布《關於進一步推動水泥行業「反內捲」「穩增長」高質量發展工作的意見》，明確將調整產業結構調整；在鋼鐵產業，部分鋼廠近期已收到減排限產通知。

開源證券研報指出，今年下半年大陸太陽能產業需求轉弱，產業鏈價格全線承壓。目前太陽能產業多環節產品價格已跌破現金成本線，企業計劃集體減產，契合政策導向、推動行業供需結構改善。業內預計，7月大陸太陽能玻璃的總產量將縮減至大約45GW。

中國水泥協會發布的要求提出，切實推動水泥行業熟料生產線「備案產能」與「實際產能」的統一工作。據界面新聞，中國水泥協會副秘書長範永斌說明，目前大陸水泥產能過剩問題嚴重，批復產能與實際產能存在較大差距。為維護批復產能的嚴肅性，要求補充新增產能必須遵循產能置換政策，嚴格產能管理。

證券時報指出，大陸政策層面持續加碼整治內捲式競爭，從去年7月30日大陸中央政治局會議首次提出防止內捲式惡性競爭，到今年政府工作報告首次將綜合整治內捲式競爭納入關鍵任務，近期新修訂的《反不正當競爭法》則是完善治理平台內捲式競爭規定。

申萬宏源首席經濟學家趙偉指出，本輪整治中，產業自律與市場機制或更受重視，或通過綠色化、智慧化政策支持，淘汰落後產能、改造低效產能，實現高質量發展與市場有序競爭的雙重目標。