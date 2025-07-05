陸蘋鏈龍頭立訊將赴港IPO 最快2025年上市

A股蘋果供應鏈龍頭立訊精密公告，正籌畫境外發行H股，並尋求在港交所主板上市，目的是深化公司的全球化戰略布局並拓寬境外融資通路。知情人士透露，立訊精密最快將於今年在港交所IPO，募資逾10億美元（約新台幣 291億元）。

財聯社報導，除立訊精密外，藍思科技已於6月30日啟動招股，計畫於7月9日在港交所掛牌。而歌爾股份則是透過分拆子公司歌爾微赴港上市，港股上市備案資料已獲大陸證監會接受。

隨著立訊精密的入場，三家深度綁定蘋果、總市值合計超過人民幣5,000億元的巨頭，未來將在港交所齊聚一堂。

彭博、南方都市報報導，立訊精密表示，公司的全球化特徵顯著。2024年境外銷售額達到人民幣2,354.6億元，占總營收比重87.6%。製造基地已分布於大陸、越南、泰國、印度、墨西哥、德國等多個國家。

在鞏固消費電子業務基本盤的同時，立訊精密加速拓展「第二增長極」。公司業務已覆蓋消費電子、通信及數據中心、汽車三大領域。

財報顯示，雖然消費性電子業務在2024年貢獻人民幣2,240.9億元的收入，占比高達83.3%，但新業務板塊的增長勢頭也十分強勁。

其中，汽車互聯產品及精密組件業務2024年營收人民幣137.5億元，年增48.6%；通訊互聯產品及精密元件業務營收人民幣183.6億元，年增26.2%。

為加速汽車業務的全球化進程，於2024年9月收購德國百年汽車線束廠商萊尼公司（Leoni AG）。此外，在2025年初還接手聞泰科技的部分消費電子系統業務，以進一步強化在消費電子領域的垂直整合能力。

從財務數據來看，立訊精密近年保持穩健的增長態勢。2024年公司營收人民幣2,687.9億元，年增15.9%；淨利潤人民幣133.6億元，年增22.03% 。