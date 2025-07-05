兩岸人物／西北大學副校長躍陝西首富

今年4月甫受陝西省政府任命西北大學副校長的范代娣成為陝西首富引熱議，因其持股市值達人民幣457億元（約新台幣1,850億元），並稱「這或許是教育體制內身家最高的」不過同時也有媒體澄清持股為范代娣與其丈夫嚴建亞共同持有。儘管如此，范代娣以科研專業做到「科創致富」仍備受矚目。

新財富雜誌報導，范代娣及嚴建亞不僅控制750億元市值的巨子生物，名下還有一家生產航空鍛件的三角防務，市值也有人民幣130多億元，范代娣及嚴建亞分別持股職56.5%與13.77%，躋身中國創業頂流陣營。雖有觀點認為，通過持股來估算財富不準確。但從另個角度來看，范代娣夫妻創辦的公司擁有極高的市值，也代表著蘊藏致富的潛力。

另一驚奇來自於，范代娣一路以來都是專業科研出身，公開資訊顯示，范代娣一路從西北大學學士、碩士攻讀到華東理工大學生物工程博士。此後長期在西北大學化工系從事教學與科研工作，1996年6月被聘西北大學為副教授。1999年1月至2000年1月，她在美國麻省理工學院國家生物工程中心從事高級訪問學者工作。2000年晉升為西北大學教授。

在研究上，范代娣主要從事極難化學合成醫藥分子的生物製造，研究涉及新型醫藥原料、生物醫用材料、預防醫學和營養醫學、新藥等領域，首創基因工程技術生產人源型膠原，為人源型膠原類生物材料生產開闢新途徑；發明系列新型濕性修復敷料、具有高活性抗癌及保健功能的系列稀有人參皂苷及製備方法等。

她多次獲得科學獎項，比如國家技術發明獎二等獎、中國專利獎金獎、陝西省科學技術一等獎等各項獎勵20餘項。在專利方面，截至2023年4月，范代娣獲授權發明專利60餘件，已成功轉化實施20件。

相較於對其財富的關注，范代娣在公開資料中，更多是談論科研內容。極目新聞報導，她曾說過，「選擇一個方向就能成功，那不叫科研，對於一項科學探索，失敗是常事，短時間成功的概率很小。循著正確的大方向，耐住寂寞幹，沉下性子試，是科學家必不可少的品格。」