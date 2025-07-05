兩岸人物／石頭創辦人 創造價值高手

石頭科技掃地機器人在2024年拿下全球最高市占率，超越美國的iRobot，石頭科技的創辦人昌敬表示，作為一名連續創業家，他認為所有的創業一定是要創造價值，若沒有價值，就很難在世界上存活。

大陸石頭科技掃地機器人在2018年由樂視達集團引進台灣市場，在與台灣藝人合作、並推出適合台灣氣候環境的機型後，不只在台灣有高市占率，更超越石頭科技的合作夥伴小米公司。

昌敬在2006年取得華南理工大學計算機專業碩士學位，畢業後先後任職於北京傲游天下科技技術經理、微軟程序經理及騰訊高級產品經理。

從騰訊離職後，他開啟第一個創業項目「魔圖精靈」，該項目之後被百度收購，他也因此在百度擔任高級經理大約兩年時間。

2014年，當時昌敬發現大陸市面上的掃地機器人隨機清掃，體驗不太好，沒有一款是能真正取代掃地的產品，因此他將此作為第二次的創業項目。

在做出第一個demo並得到小米生態鏈投資人青睞後，小米在2015年3月投資石頭科技，並將其納入小米旗下公司。

2016年，石頭科技為小米代工生產的「米家智能掃地機器人」上市，憑藉高性價比迅速打開市場。

不過從小米代工生產鏈的一環，成如今茁壯成為掃地機器人領導品牌，靠的是昌敬在經營過程中多次判斷結果。

當大眾對石頭科技的認知還停留在小米的生態鏈夥伴時，石頭科技在2017年先後推出掃地機器人「石頭」、「小瓦」，逐步實現品牌獨立；並且持續創新技術，像是早在推出自有品牌產品的初期，便將雷射雷達的技術應用在產品，大大提升實用性。

此外，昌敬在2016年左右判斷海外掃地機器人市場將迎來爆發性的增長機會，在經過了七、八年時間的耕耘後，讓其海外市場得以在2023年更貢獻超過一半的收入。

值得一提的是，公司並未沿用大陸企業出海時常用的性價比策略，而是強調高端產品路線，結合技術創新，獲得更高附加值。

2020年2月，石頭科技在上海證券交易所科創板上市。

然而上市不到一年，昌敬又將目光放在當時在大陸競爭已經相當激烈的新能源汽車產業，他創辦「極石汽車」，並在2023年推出第一款產品——中大型智慧豪華SUV「極石01」。

對於昌敬成立極石汽車一事，外界存在著不少認為他「不務正業」的聲音，但是他很清楚自己要做產品，是為了滿足當時新能源汽車市場上還沒有被滿足的需求。

作為連續創業者的昌敬，他的目光始終一致，在看似千篇一律的大市場中，找到細分市場，做出能為消費者創造價值的產品。