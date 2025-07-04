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華為手機第2季大增12% 重登中國手機銷冠

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為手機第2季大增12%重登中國手機銷冠。圖為Pura 80 Ultra手機。（法新社）
華為手機第2季大增12%重登中國手機銷冠。圖為Pura 80 Ultra手機。（法新社）

根據市場調研機構Counterpoint Research 最新公布的《中國智慧手機每週銷量追蹤報告》顯示，2025年第2季中國智慧手機銷量預計將較去年同期小幅增長1%，增長動能主要來自華為與蘋果等品牌，華為表現尤為亮眼，年增率高達12%，一舉超越其他主流品牌，重登中國市場出貨量榜首。

這也是華為經歷多年被美國制裁後，首次重返季度銷量第一位置。Counterpoint研究高級分析師Ivan Lam表示，華為仍然在享受其核心用戶群體的高度忠誠，這些用戶正在購買華為新品替換舊機。

與此同時，蘋果也交出了令人意外的成績單。iPhone在中國市場實現了自2023年第2季以來的首次增長，年增8%。這一逆轉打破蘋果在中國市場持續下滑的頹勢。

蘋果的增長並非偶然。研究副總監Ethan Qi分析，蘋果5月份調整iPhone價格的時機非常合適，且反響良好，恰好趕在618促銷前一周啟動。這一精準的定價策略，讓iPhone 16系列尤其是Pro和Pro Max機型獲得市場熱捧。

國家補貼政策成為第2季的重要推手。2025年國家新一輪「以舊換新」政策首次將手機納入補貼範圍，全國統一補貼標準達到售價的15%，每件最高立減500元。部分省份疊加地方消費券後，補貼比例甚至可達20%。

第2季排名顯示，vivo滑落至市場第二位，年降了9%。這一下滑反映在華為回歸和蘋果降價的雙重壓力下，其他國產廠商面臨的挑戰。

中國市場 品牌 售價

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