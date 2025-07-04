德國總理會王毅 王毅再籲「像當年一樣」支持中國統一

德國總理梅爾茨4日會見中共政治局委員兼外長王毅，王毅表示中國讚賞德國新政府願本著建設性態度和務實精神推動中德關係取得更大發展，願同德方密切高層交往，用好各領域磋商機制，推動中德關係持續健康穩定，他也再度提及涉台議題，指出相信德國新一屆政府切實尊重大陸核心利益，「像中國當年無條件支持德國統一一樣，支持中國實現國家統一，繼續恪守一個中國原則」。

據大陸外交部官網消息，梅爾茨4日在柏林會見王毅。梅爾茨表示，雙邊關係發展良好，政治經貿等各領域合作持續發展。德方願同大陸堅持開放互利，促進公平貿易，攜手應對危機挑戰，這符合雙方利益。德國新政府堅持一個中國政策。

王毅則指出，作為一對成熟而成功的大國關係，中德關係不針對、不依附、也不受制於第三方，有著強勁內生動力，展現高度穩定特徵。中國讚賞德國新政府願本著建設性態度和務實精神推動中德關係取得更大發展，願同德方密切高層交往，用好各領域磋商機制，推動中德關係持續健康穩定，這不僅有利於雙方，也將造福歐洲和世界。

同時王毅也表示，中國樂見德國發展繁榮，在歐洲乃至世界發揮更大作用。相信德國新一屆政府將積極正面看待中國發展，堅持理性務實對北京政策，切實尊重大陸核心利益，「像中國當年無條件支持德國統一一樣，支持中國實現國家統一，繼續恪守一個中國原則」。

就經貿領域，王毅指出中國致力於建設更高水平開放型經濟新體制，開放的大門只會越開越大，願同德方分享市場機遇，開創發展前景。此外雙方也談及俄烏戰爭等議題，「表示中德將為推動危機和平解決保持戰略溝通」。

同日王毅也會見了德國總理外事顧問紹爾特。陸方通稿指，雙方一致同意籌備好下階段高層交往，發揮好政府磋商、戰略對話等機制作用，加強戰略溝通，增進彼此了解，推動中德關係持續健康穩定發展，本著建設性態度妥處分歧，深化互惠互利合作。王毅還表示，希望德方在歐盟發揮建設性作用，維護雙方正當權益，共同應對挑戰。