快訊

播新聞大罵黃國昌「垃圾到極點」 型男主播遭懲處！公司火速發聲明

為阻升台幣…央行對外資進出將改採「T+1」 今天賣股、明天就匯出資金

不是溺斃身亡！高雄翁海中遭浪犬攻擊「左眼被咬破」 死因曝光

大陸台商子女夏令營 海基會：今年因預算關係取消

中央社／ 台北4日電

海基會副秘書長黎寶文今天表示，由於預算的關係，今年取消大陸台商子女夏令營活動，但是海基會會用其他方法強化聯繫。

海峽交流基金會（海基會）今天下午舉行例行記者會，由黎寶文主持。

黎寶文表示，暑期期間舉辦的大陸台商子女夏令營活動需要蠻大的經費，今年因為經費拮据，海基會將活動取消，「我們認為非常可惜」。

他說，海基會今年會用其他方法來強化與台商子女的聯繫，比如中國大陸的台校在暑期的時候都有返台活動，海基會會以參加與贊助他們的活動為主。

黎寶文表示，希望如果明年預算恢復，能夠繼續舉辦台商子女夏令營活動，因為去年舉行的時候，獲得台商子女與台商家長的好評，希望未來可以繼續辦理。

對於陸籍人士喪失原籍文書驗證，黎寶文呼籲，即便6月30日是申請截止的日期，但是所有收到通知的當事人應要儘速來辦理，因為這是攸關戶籍身分的大事。若在過程當中有任何困難與不便之處，歡迎隨時與海基會、陸委會或是移民署提出需求、說明難處，政府會想辦法依個案用具結替代或延後辦理方式來做處理。

他強調，政府的初衷是希望能夠協助民眾解決問題，最重要的是協助民眾不要違反相關法令。

台商 子女 海基會

延伸閱讀

卑南族族語夏令營開幕 讓族語重獲新生

警告大陸是全球性威脅！捷克參議院外委會主席籲：採取相應行動

9萬元掰掰…一票家長暑假荷包守不住 蓋樓曬安親班繳費單「心好痛」

全國中小學聽障學生夏令營苗栗登場 3天2夜要讓學生不虛此行

相關新聞

今年金廈泳渡陷僵局 海基會控大陸有政治算計

將邁向第十三屆的兩岸育盛會「金廈泳渡」，將於本月26日登場，但傳出中央覺得統戰意味濃厚，要求金門縣府停辦，陸委會則表示牽...

免徵部分歐企白蘭地反傾銷稅 陸商務部：共同化解經貿分歧

在大陸外長王毅訪歐，推動本月下旬中歐峰會順利舉辦之際，大陸稍早宣布對歐盟白蘭地的反傾銷終裁結果，將自明日起徵收反傾銷稅，...

陸鼓勵外商利潤再投資可享10％稅收抵免 專家：台商可節省所得稅負

為了鼓勵外商利潤再投資境內，大陸日前祭出稅收抵免政策，從今年起至2028年底，只要符合條件者， 可享10％稅收抵免。凱博...

iPhone在陸銷量兩年來首增 第二季成長8%

或受益加入大陸數位產品「國補」消費政策紅利，據行業研究機構Counterpoint Research數據顯示，今年第二季...

彭博社：中國連續三個月未買美國原油

儘管中美貿易磋商持續推動取得進展，但據彭博社報導，大陸已連續三個月未購買美國原油，這是自2018年以來的最長紀錄。

憂慮通縮威脅銀行獲利與金融穩定 人行備戰「零利率」歐洲取經

中國人民銀行（大陸央行）傳出今年來已向至少兩家歐洲銀行發出「特別」請求，請他們就低利率甚至零利率對其本國銀行體系的影響提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。