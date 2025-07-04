大陸台商子女夏令營 海基會：今年因預算關係取消
海基會副秘書長黎寶文今天表示，由於預算的關係，今年取消大陸台商子女夏令營活動，但是海基會會用其他方法強化聯繫。
海峽交流基金會（海基會）今天下午舉行例行記者會，由黎寶文主持。
黎寶文表示，暑期期間舉辦的大陸台商子女夏令營活動需要蠻大的經費，今年因為經費拮据，海基會將活動取消，「我們認為非常可惜」。
他說，海基會今年會用其他方法來強化與台商子女的聯繫，比如中國大陸的台校在暑期的時候都有返台活動，海基會會以參加與贊助他們的活動為主。
黎寶文表示，希望如果明年預算恢復，能夠繼續舉辦台商子女夏令營活動，因為去年舉行的時候，獲得台商子女與台商家長的好評，希望未來可以繼續辦理。
對於陸籍人士喪失原籍文書驗證，黎寶文呼籲，即便6月30日是申請截止的日期，但是所有收到通知的當事人應要儘速來辦理，因為這是攸關戶籍身分的大事。若在過程當中有任何困難與不便之處，歡迎隨時與海基會、陸委會或是移民署提出需求、說明難處，政府會想辦法依個案用具結替代或延後辦理方式來做處理。
他強調，政府的初衷是希望能夠協助民眾解決問題，最重要的是協助民眾不要違反相關法令。
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