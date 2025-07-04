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今年金廈泳渡陷僵局 海基會控大陸有政治算計

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
海基會副秘書長兼發言人黎寶文認為，陸方在金廈泳渡活動安排上有政治算計。記者陳政錄／攝影
海基會副秘書長兼發言人黎寶文認為，陸方在金廈泳渡活動安排上有政治算計。記者陳政錄／攝影

將邁向第十三屆的兩岸育盛會「金廈泳渡」，將於本月26日登場，但傳出中央覺得統戰意味濃厚，要求金門縣府停辦，陸委會則表示牽涉水域安全問題，將審慎評估。對此，海基會副秘書長兼發言人黎寶文4日說，大陸方面有政治計算，指去年海基會秘書長羅文嘉出席時，本想跟對方官員互動，卻被巧妙迴避。

黎寶文4日主持海基會例行背景說明會。就「金廈泳渡」舉辦，他首先表示，海基會對於兩岸交流的態度，都是支持任何尊嚴對等、健康有序的交流，只要不預設政治前提的雙向交流，都充分支持。在這件事情上，海基會尊重主管機關陸委會的決定和判斷。

但他提到，去年羅文嘉出席該活動，也是表達對活動的支持，但即便我方認為這是一個非常自然的民間交流活動，互動過程中，仍發現大陸方面有「各式各樣的政治算計」。

黎寶文舉例，我方原先預期，可以跟對岸官員有自然互動，最後在行程安排上似乎巧妙地被錯開了，顯然大陸在細節方面仍充滿政治算計。他稱，我們認為這可能不利於兩岸交流的正常推動。

至於我方當時預期跟陸方官員碰面，可以傳達哪些訊息，黎寶文回應說，海陸兩會從未迴避和大陸官員接觸，希望在對等尊嚴、健康有序下舉辦正常交流，所有議題應該都是可談的。但他指，關鍵在於這件事會不會發生，通常阻力不在我方。

「金廈泳渡」原定本月26日舉行，但傳出被中央喊卡，金門縣府表示將待陸委會正式公文後說明，陸委會則說，已收到主管機關教育部體育署的會審函，金門縣政府提出「中國大陸人士專案入境」申請，活動由中國大陸廈門市主導舉辦，申請來台名單中不乏中方政府官員與媒體及選手等。

但陸委會表示，考量近期國際及兩岸情勢複雜，本項活動今年由陸方主導，相關規劃跨越金廈海域中線，涉及海域安全問題，政府相關單位會審慎評估活動辦理的必要性。陸委會發言人梁文傑昨日還說，金廈泳渡是統戰活動，非單純體育賽事，指中共去年還把「金廈泳渡」包裝成海峽論壇的分支活動等，因此政府會謹慎處理，目前仍在審查。

去年，羅文嘉曾出席金廈泳渡活動，但當時陸方出席的官員在聽完金門縣副縣長李文良致詞後，即搭船返回廈門，未與我方官員交流。

海基會 金門 陸委會

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