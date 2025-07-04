「台商子女夏令營」取消 海基會：預算被刪非常遺憾

我方每年暑假的舉辦「台商子女夏令營」將取消。海基會發言人黎寶文7日證實，由於「預算的關係」，我們今年是取消了，非常遺憾，但也準備另外一些相關活動，強化與在陸台生的聯繫。

「台商子女夏令營」已舉辦十八屆，雖曾因疫情停辦三年，但在前年復辦後，去年擴大至3梯次600名學員參加的規模，是幫助台商子弟強化與故鄉連結的重要活動，但在預算遭刪減後，面對台商子女夏令營面臨停辦或調整，海基會祕書長羅文嘉曾在年初的「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」上表示，將持續努力，並稱海基會服務的心永遠不減、永遠存在。

不過，黎寶文4日主持海基會力行背景說明會，他證實，因為預算被刪，經費拮据，今年「台商子女夏令營」取消，但會用不同方式強化與在陸台生的聯繫，只是不會再由海基會來主辦「台商子女夏令營」。

黎寶文也坦言，今年夏令營停辦，很多台商家長表示惋惜，甚至說願意募款、贊助等，不過在陸台商台校，本來暑期就有在台灣辦一些活動了。他並指，希望明年若預算恢復，還可以再次舉辦夏令營，且預算被刪時，海基會也有向立委充分說明，活動的不可替代性、舉辦意義等，但沒有獲得支持。

另有關陸配繳交除籍證明相關，黎寶文說，海基會從4月1日到6月30日，經手相關公證書驗證超過9000件，海基會的立場一職都是充分協助滿足兩岸民眾的需求，也調派人力來調配。

他說，要呼籲即便6月30日是申請截止的日期，但所有收到通知者，還是要盡速來做辦理，若遇到任何困難，歡迎隨時跟海基會、移民署等相關單位反映訴求。