免徵部分歐企白蘭地反傾銷稅 陸商務部：共同化解經貿分歧

在大陸外長王毅訪歐，推動本月下旬中歐峰會順利舉辦之際，大陸稍早宣布對歐盟白蘭地的反傾銷終裁結果，將自明日起徵收反傾銷稅，但被列入「適用價格承諾公司名單」的酒企可以免徵。對此，大陸商務部發言人喊話，望歐方與中方相向而行，共同化解經貿分歧。

就前述發布的對歐盟白蘭地的反傾銷終裁結果，大陸商務部發言人7日發表答問說明稱，應大陸國內產業申請，商務部於2024年1月5日發佈公告，決定對原產於歐盟的進口相關白蘭地發起反傾銷調查。

大陸商務部發言人強調，嚴格依法依規展開調查，充分保障利害關係方權利，廣泛聽取各方意見，最終基於事實和證據得出肯定性結論，裁定存在傾銷，傾銷幅度為27.7%-34.9%，並於2025年7月4日發佈終裁公告，自7月5日起實施最終反傾銷措施，實施期限5年。

大陸商務部發言人接著表示，本案中，歐盟有關行業協會和企業在初裁後規定時間內主動提交了價格承諾申請。經審查，對符合中國法律規定的價格承諾，調查機關決定予以接受。「這些出口商按照經調查機關同意的承諾條件出口，可不徵收反傾銷稅」。

對此，大陸商務部發言人還表示，中方一貫主張審慎使用貿易救濟措施，本案中決定接受價格承諾再次展現了中方通過對話磋商解決貿易摩擦的誠意。希望歐方與中方相向而行，加強對話溝通，共同化解經貿分歧，為鞏固和擴大中歐經貿合作創造有利條件。

今日稍早，大陸國務院國務院關稅稅則委員會訊息指，根據《反傾銷條例》第三十八條規定，大陸商務部向國務院關稅稅則委員會提出徵收反傾銷稅的建議，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2025年7月5日起，對原產於歐盟的進口相關白蘭地徵收反傾銷稅。

同日，大陸商務部公布「對原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查的最終裁定」表示，據最終裁定，原產於歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷，大陸國內相關白蘭地產業受到實質損害威脅，而且傾銷與實質損害威脅之間存在因果關係。這將使得歐洲酒企將面臨27.7%-34.9%的高額反傾銷稅率。

不過，在中歐近期持續就經貿議題磋商下，大陸商務部公告也指出，「接受了歐盟有關行業協會和企業提出的價格承諾，對符合承諾條件的相關進口產品不徵收反傾銷稅」。

據大陸商務部公布，被列入「適用價格承諾公司名單」的歐洲企業，包括前述的法國軒尼詩公司、埃·雷米馬丹公司、馬爹利股份有限公司，還有穆尼爾股份有限公司、瑞納德賽博靈有限責任公司、法國葡萄烈酒貿易公司等共34家。