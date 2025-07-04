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iPhone在陸銷量兩年來首增 第二季成長8%

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
蘋果iPhone 16在大陸降價促銷，帶動買氣，圖為北京一家蘋果門市展售的iPhone 16系列手機。（路透）
蘋果iPhone 16在大陸降價促銷，帶動買氣，圖為北京一家蘋果門市展售的iPhone 16系列手機。（路透）

或受益加入大陸數位產品「國補」消費政策紅利，據行業研究機構Counterpoint Research數據顯示，今年第二季，蘋果iPhone在大陸市場銷量年增長8%，為兩年來首次正增長。

據財聯社引述Counterpoint Research數據，今年第二季，iPhone在大陸市場銷量年增長8%，是2023年第二季以來，iPhone在大陸市場銷量首次實現正增長。

對此，Counterpoint解讀，自今年5月以來的促銷活動，提振了蘋果的業績，當月大陸國內主要電商平台進行了電子產品的促銷，使得 iPhone 16等產品獲得折扣，蘋果也同時提高部分iPhone以舊換新活動中的舊機價格。

Counterpoint副總監Ethan Qi在聲明中指出，蘋果在大陸調整價格時機，恰逢電商618購物節前一周。

與此同時，Counterpoint 數據顯示，大陸本土品牌華為第二季的銷售額年增12%，是該季大陸市場占比最大的公司，其次是Vivo，蘋果排在第三。

今年，為提振消費，大陸除了推動消費品以舊換新，還擴大對手機、平板等數位產品「國補」（國家補貼）力度，而一向因價格處中高端，或奉行「官方通路不參與國補」策略，被排除在外的蘋果，也於六月下旬在大陸的官網宣布，在Apple Store上線國補方案，可享最高人民幣2,000元的優惠，此舉縮小了與大陸本土品牌的價格差距。

根據當時方案，購買iPhone、iPad或指定配置Apple Watch最高優惠人民幣500元。商品總價須低於人民幣6,000元。另外，購買符合資格的Mac機型最高優惠人民幣2,000元，但升級配置不可享有補助優惠。

iPhone 人民幣 品牌 電商

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