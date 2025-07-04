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彭博社：中國連續三個月未買美國原油

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸連續三月未買美國原油。圖為德州一處石油與天然氣田。（路透）
大陸連續三月未買美國原油。圖為德州一處石油與天然氣田。（路透）

儘管中美貿易磋商持續推動取得進展，但據彭博社報導，大陸已連續三個月未購買美國原油，這是自2018年以來的最長紀錄。

報導稱，根據當地時間3日公布的美國官方數據，大陸這一全球最大的原油進口國，在五月底未購買任何美國原油，和三月、四月的情況一致，這使得美國海外原油銷量跌至兩年以來最低，也給本就面臨油價下跌壓力的美國頁岩油開採商造成打擊。

綜合彭博社、觀察者網報導，中方的轉向對美國頁岩油生產商是壞消息，因為他們依賴海外出口來維持營運，並避免美國國內出現供應過剩的情況。

近月，在美元疲軟下，自六月下旬以來，布蘭特原油價格在每桶66到69美元之間波動，近日因伊朗中止與國際原子能機構合作，讓外界擔憂中東地緣風險再升，也將影響油價走勢。

伊朗 油價 美國

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