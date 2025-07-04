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回應斐濟反彈 陸使館：無意在南太平洋建軍事基地

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中方稱，到南太地區來，做的是修路架橋，為的是改善民生，不是來駐紮軍隊、建立軍事基地的。圖為大陸海軍「和平方舟」號醫療船於2023年8月19日訪問所羅門群島，當地民眾以傳統舞倒在港迎接。（新華社）
中方稱，到南太地區來，做的是修路架橋，為的是改善民生，不是來駐紮軍隊、建立軍事基地的。圖為大陸海軍「和平方舟」號醫療船於2023年8月19日訪問所羅門群島，當地民眾以傳統舞倒在港迎接。（新華社）

中國大陸近來在太平洋等海域動作頻頻，斐濟總理蘭布卡2日公開表示，太平洋島國正常適應對中方擴大其影響力，並反對大陸在太平洋島嶼設立軍事基地。對此，大陸駐斐濟大使館3日回應指，大陸到南太地區來，做的是修路架橋，為的是改善民生，不是來駐紮軍隊、建立軍事基地的。

中國大陸駐斐濟大使館3日透過官方微信帳號表示，有關「中國在島國地區設立軍事基地」的言論是虛假敘事，毫無根據、別有用心。

陸大使館強調，「中國到南太地區來，做的是修路架橋，為的是改善民生，不是來駐紮軍隊、建立軍事基地的」。

大陸駐斐濟大使館還說，大陸對地緣競爭沒有興趣，從不尋求所謂「勢力範圍」，和島國展開合作不附加任何政治條件，不強加於人，不開「空頭支票」，主張各國在發展和島國關係時，應堅持島國自主，堅持發展優先，堅持開放包容。

大陸駐斐濟大使館並指，中方始終認為，南太地區是島國人民自己的家園，不是域外大國的後院。太平洋足夠大，容得下各國合作共贏，呼籲有關方面不要以地緣博弈的狹隘眼光看待中斐、中太關係，不要誇大渲染島國地緣競爭威脅，不要強迫島國「選邊站隊」。

近年，大陸持續推動與太平洋國家的合作，在今年5月，大陸外長王毅主持召開的第三次中國—太平洋島國外長會上，中方宣布，將提供200萬美元的資金，助力島國應對氣候變化，未來三年面向太平洋島國基層社區實施100個「小而美」項目等。王毅並在當時與太平洋島國外長會面時說，相信島國將繼續恪守「一個中國原則」，「一個中國原則」就意味著反對「台獨」。

在此之下，據路透社報導，斐濟總理蘭布卡2日在澳大利亞首都坎培拉的全國新聞俱樂部說，太平洋島國正嘗試應對中方擴大其影響力。他還說，北京知道他會遊說其他太平洋島國領導人，反對中方建立軍事基地。報導稱，大陸已經與所羅門群島簽署一項安全協議，並派遣警察駐紮幾個太平洋島國。

大使館 斐濟

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