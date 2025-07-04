針對未成年玩家 騰訊遊戲暑假限玩27小時

騰訊遊戲發布未成年人暑期限玩日曆，7月1日-8月31日未成年玩家可以在每周五、周六、周日的晚上20-21時體驗遊戲，整個假期總計時長不超過27小時。而《網易遊戲2025暑期限玩日曆》也顯示，暑假期間未成年玩家可體驗遊戲不超過27小時，與騰訊遊戲限玩日曆相同。

暑假到了，為了防治未成年人沉迷於電玩遊戲，騰訊昨（3）日上線全新功能「遊戲臨時開關」以及「家長自助下發人臉識別」，並稱滿足家長「場景化管控需求」。

在遊戲臨時開關方面，適用場景為當家長希望對自己的帳號臨時做遊戲時長限制時，如臨時放鬆、親子共享遊戲時段，即可使用該功能，靈活設置單次遊戲時長，如15分鐘、1小時等，超時後，該帳號將自動強制下線。該功能的覆蓋範圍是騰訊在大陸營運的電腦線上遊戲、手機遊戲、微信小遊戲和QQ小遊戲。

至於「家長自助下發人臉識別」功能，適用場景為當家長希望管控自己名下遊戲帳號且不易被孩子發現時，可以使用本功能，直接下發人臉識別，防止孩子冒用家長帳號登錄遊戲。

家長驗證身分後，可使用「人臉券」，為自己身分證名下近三個月內有過登錄記錄的遊戲帳號自助下發人臉識別。

當此部分遊戲帳號在「非未成年人遊戲時段」登錄遊戲，將強制進行人臉驗證，僅身分證本人通過人臉驗證才可進入遊戲，驗證失敗或拒絕驗證將無法進入遊戲。該功能覆蓋範圍為騰訊在大陸營運的電腦線上遊戲和手機遊戲。