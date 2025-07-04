小米汽車外銷 兩年後再說

小米集團董事長雷軍近日在直播中針對小米首款電動休旅車YU7的訂單情況、出海計畫等進行回應表示，小米汽車會優先專注國內交付，2027年再考慮出海（意指出口汽車到海外）。

小米YU7在6月底開賣後，不到一天就接獲28.9萬輛訂單，打破全球紀錄，該車預計8月交車，但現在才下單的話，等待期將超過一年。小米汽車App顯示，YU7標準版交車預計58-61周（約15個月），Pro版51-54周（約13個月），Max版38-41周（約10個月）。

新浪財經報導，雷軍在直播中表示，在小米YU7初期訂單量公布後，有人質疑訂單裡有大量SU7轉單至YU7，但實際上，小米SU7和小米SU7 Ultra轉單小米YU7的數量，不到小米YU7訂單的15%。

雷軍未再公布YU7的最新訂單數量，但其透露了SU7的交付情況：上市發表15個月後，小米SU7累計交付量已接近30萬輛。

小米汽車的高銷售量迅速補充小米早期的高投資。雷軍在近期的小米投資者大會上表示，小米汽車業務虧損正在逐步縮小，有望今年開始賺錢。對比其它競爭對手，小米汽車將是最快實現獲利的車企。

對於從SU7到YU7的心態變化，雷軍表示，最大的變化是小米汽車不再是行業新人，感到壓力巨大，對於小米汽車的出海計畫，雷軍表示，目前國內排隊等待交付的訂單較多，小米會先專注國內，優先解決國內的交付問題，2027年再考慮出海。

軍雷表示，小米將持續提升YU7產能，但由於排隊人數眾多，仍請用戶耐心等待，對於急需用車的消費者，雷軍稱可關注小鵬G7、理想i8、特斯拉Model Y。

雷軍透過微博發文宣布，小米YU7將開啟限時改配，7月6日上午10時到7月7日24時，鎖單用戶都可參與改配，如改配成功，將重新安排生產並重新計算預計交付時間，由於不少用戶在YU7開啟售賣後就急著支付鎖單，容易出現錯選配置等問題，因此設置此次限時改配。