快訊

美國慶日前達陣！又大又美法案過關送出眾院 川普周五將簽署

加快出海腳步 阿里雲、華為雲、騰訊雲布局海外基礎建設

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
阿里雲、華為雲、騰訊雲正加速布局海外基礎建設。 （網路照片）
阿里雲、華為雲、騰訊雲正加速布局海外基礎建設。 （網路照片）

全球雲端市場與AI競爭日益激烈，大陸科技巨頭正加快出海腳步，以角逐全球雲端市場主導權。阿里雲、華為雲、騰訊雲正加速布局海外基礎建設，力拚突破國際三大雲端巨頭亞馬遜、微軟與谷歌主導的市場格局。

大陸雲廠商過去一年呈現出明顯的「加速出海」趨勢。阿里雲昨（3）日宣布，未來一年將投資超過人民幣4億元（約新台幣16億元），支持國際合作夥伴生態建設，並加快推動其雲端與AI產品在全球市場的落地。

目前，阿里雲已在全球29個地域部署87個可用區，並在墨西哥、馬來西亞、泰國、南韓、日本、阿拉伯聯合大公國等地，加快建設資料中心。此外，華為雲與騰訊雲亦加碼布局亞太、非洲與中東市場。

Synergy Research數據顯示，從全球看，2024年第4季AWS市占率達30%，微軟Azure為21%，Google Cloud為12%，三者合計掌握逾六成市場。相較之下，大陸雲廠商仍處於追趕階段。

然而，隨AI技術進步，阿里雲和華為雲等陸廠正努力透過大模型和一體化平台突破封鎖。阿里雲開源的通義大模型下載量已破兩億次，Qwen2.5-Max甚至在多項基準測試中超越OpenAI與Anthropic旗艦模型。華為則以自研昇騰AI雲服務展現其高效能推理能力。

市場研調公司Forrester副總裁戴鯤分析稱，大陸雲廠商的競爭邏輯正改變。與傳統依賴算力的競爭模式的壁壘不同，現在這些廠商正專注業務場景的工程化能力與應用創新等，並在全球擴展中採取更加靈活的定價模式。他強調，開源技術將成為大陸雲廠商全球化策略的核心，開源合作將加速其海外拓展。

財新網引述深度科技研究院院長張孝榮指，大陸雲廠商未來的機會在於「做小、做深、做對」，即專注細分場景，提供定製化解決方案。未來成功的關鍵在能將「中國製造」的效率、本土創新及全球營運智慧相結合。

基礎建設 成功 馬來西亞

延伸閱讀

保育不放假 台江學生新思維設計海草棲地模型守護生態

美傳撤銷對陸EDA出口限制 有陸企證實收到海外企業通知

華為、螞蟻AI醫療大進擊 結盟醫院推動病理大模型、名醫分身應用

美媒：微軟再裁員9000多人 高達全球人力4%

相關新聞

憂慮通縮威脅銀行獲利與金融穩定 人行備戰「零利率」歐洲取經

中國人民銀行（大陸央行）傳出今年來已向至少兩家歐洲銀行發出「特別」請求，請他們就低利率甚至零利率對其本國銀行體系的影響提...

加快出海腳步 阿里雲、華為雲、騰訊雲布局海外基礎建設

全球雲端市場與AI競爭日益激烈，大陸科技巨頭正加快出海腳步，以角逐全球雲端市場主導權。阿里雲、華為雲、騰訊雲正加速布局海...

小米汽車外銷 兩年後再說

小米集團董事長雷軍近日在直播中針對小米首款電動休旅車YU7的訂單情況、出海計畫等進行回應表示，小米汽車會優先專注國內交付...

陸富裕家庭數 連二年下滑

研究報告顯示，大陸家庭可支配資產在人民幣600萬元（約新台幣2,450萬元）以上的富裕家庭數量連續兩年下降，去年跌至51...

針對未成年玩家 騰訊遊戲暑假限玩27小時

騰訊遊戲發布未成年人暑期限玩日曆，7月1日-8月31日未成年玩家可以在每周五、周六、周日的晚上20-21時體驗遊戲，整個...

陸服務業PMI 擴張放緩

受五一連假和端午效應減退等因素影響，6月大陸服務業擴張速度放緩。昨（3）日公布的6月財新中國通用服務業經營活動指數（服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。