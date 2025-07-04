加快出海腳步 阿里雲、華為雲、騰訊雲布局海外基礎建設

全球雲端市場與AI競爭日益激烈，大陸科技巨頭正加快出海腳步，以角逐全球雲端市場主導權。阿里雲、華為雲、騰訊雲正加速布局海外基礎建設，力拚突破國際三大雲端巨頭亞馬遜、微軟與谷歌主導的市場格局。

大陸雲廠商過去一年呈現出明顯的「加速出海」趨勢。阿里雲昨（3）日宣布，未來一年將投資超過人民幣4億元（約新台幣16億元），支持國際合作夥伴生態建設，並加快推動其雲端與AI產品在全球市場的落地。

目前，阿里雲已在全球29個地域部署87個可用區，並在墨西哥、馬來西亞、泰國、南韓、日本、阿拉伯聯合大公國等地，加快建設資料中心。此外，華為雲與騰訊雲亦加碼布局亞太、非洲與中東市場。

Synergy Research數據顯示，從全球看，2024年第4季AWS市占率達30%，微軟Azure為21%，Google Cloud為12%，三者合計掌握逾六成市場。相較之下，大陸雲廠商仍處於追趕階段。

然而，隨AI技術進步，阿里雲和華為雲等陸廠正努力透過大模型和一體化平台突破封鎖。阿里雲開源的通義大模型下載量已破兩億次，Qwen2.5-Max甚至在多項基準測試中超越OpenAI與Anthropic旗艦模型。華為則以自研昇騰AI雲服務展現其高效能推理能力。

市場研調公司Forrester副總裁戴鯤分析稱，大陸雲廠商的競爭邏輯正改變。與傳統依賴算力的競爭模式的壁壘不同，現在這些廠商正專注業務場景的工程化能力與應用創新等，並在全球擴展中採取更加靈活的定價模式。他強調，開源技術將成為大陸雲廠商全球化策略的核心，開源合作將加速其海外拓展。

財新網引述深度科技研究院院長張孝榮指，大陸雲廠商未來的機會在於「做小、做深、做對」，即專注細分場景，提供定製化解決方案。未來成功的關鍵在能將「中國製造」的效率、本土創新及全球營運智慧相結合。