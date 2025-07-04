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陸富裕家庭數 連二年下滑

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

研究報告顯示，大陸家庭可支配資產人民幣600萬元（約新台幣2,450萬元）以上的富裕家庭數量連續兩年下降，去年跌至512.8萬戶，年減0.3%。

日系廣告公司博報堂生活綜研與胡潤研究院聯合發布《高淨值族群消費心態及行為研究報告2025》，以線上問卷收集大陸一到四線城市調查1,200位中產（家庭可支配資產人民幣200萬以上、600萬元以下）及高淨值（家庭可支配資產在人民幣600萬元以上）人士。

報告發現，2024年資產人民幣600萬元以上的大陸富裕家庭數量已連續兩年下降，按年微降0.3%至512.8萬戶。受經濟、國際局勢等外部環境影響，高淨值人群的個人經濟寬裕度方面，可支配資產規模則較2021年驟降29%。

按照消費類別支出變化來看，「為家人的開銷」呈現顯著增長傾向，「投資」和「個人日常的開銷」略有上升。「個人奢華消費或體驗的開銷」明顯減少，「朋友和純商務的開銷」也呈現小幅下降傾向。

奢侈品支出方面，科技產品在該品類的消費支出增加占62%，躍居奢侈品消費增長首位；支出減少最多的則是私人飛機／遊艇（44%）、腕錶（38%）、高級訂製／中古珠寶（35%）。高淨值人士「最想要的事物」前三名分別是健康、幸福和金錢，其中「金錢」的排名大幅上升七個名次至第三名。

胡潤集團董事長兼首席調研官胡潤表示，這並非物質欲望復歸，而是經濟形勢下的理性選擇，「在不確定性時代，健康是抵御風險的生理基礎，金錢是維持安全感的心理底線。」

人民幣 資產 開銷

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