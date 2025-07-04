憂慮通縮威脅銀行獲利與金融穩定 人行備戰「零利率」歐洲取經

中國人民銀行（大陸央行）傳出今年來已向至少兩家歐洲銀行發出「特別」請求，請他們就低利率甚至零利率對其本國銀行體系的影響提供見解。有分析指出，這暗示人行憂慮多年通縮環境可能威脅銀行獲利與金融穩定，人行正在學習並做好準備。

英國金融時報（FT）報導，人行今年已寄出「特別」請求給至少兩家歐洲銀行業者，希望這些銀行提供各自母國實施近零利率時，對銀行體系影響的看法，暗示人行憂慮，類似多年通縮環境可能威脅銀行獲利與金融穩定，就像許多歐洲國家過去十年的經歷。歐洲國家從2008年金融海嘯到2022年新冠疫情期間，曾歷經利率極低的十年，衝擊銀行獲利能力。

香港經濟日報報導，此舉表明人行擔心未來多年的通縮環境將威脅銀行利潤和金融穩定，而這與許多歐洲國家過去十年經歷的情況類似。據收到人行請求人士表示，這種請求是預防性的，因為你需要知道如何管理（零利率）。

知情人士說，這些業者的回應包括建議加碼購買股市等風險較高的資產、和指數型基金（ETF）等低費用產品。

過去一年，大陸多次降息，大陸利率水準已來到歷史性低點，2025年大陸政策利率已降至2%以下：7天期逆回購利率1.4%，1年期LPR為3%，5年期LPR為3.5%；存款利率同步下行，3年期定存利率降至1.25%，5年期僅1.3%；10年期國債殖利率跌至1.66%，企業債殖利率較2014年下降超過400基點。

人行上周指出，大陸經濟仍面臨國內需求不足、物價持續低位運行、風險隱患較多等困難與挑戰。建議加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控前瞻性、針對性、有效性，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，靈活把握政策實施的力度和節奏。

據了解，大陸銀行的淨息差持續壓縮銀行獲利，國有大行面臨「投放越多、虧損越多」的困境，加上資產品質變差，如房地產貸款風險、中小企業信貸風險及面臨資本補充壓力。

反觀歐洲央行低利率應對經驗豐富，歐洲央行採用定向長期再融資操作（TLTRO）、綠色債券購買計畫緩解銀行淨息差壓力，並放緩資產負債表縮減速度（月減規模從250億歐元降至50億歐元）。其利率走廊機制已接近負利率臨界點（存款利率2.25%），但透過結構性工具維持流動性。

摩根士丹利分析師徐然認為，從人行最近的政策行動能看到思維正在改變，正在「關注低利率的負面衝擊」。

人行索取這些資訊，也凸顯一些經濟學家擔心可能陷入類似日本「失落的十年」困境，一家收到人行資訊請求的歐洲機構經濟學家指出，這顯示人行正在學習，並做好準備。