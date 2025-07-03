陸工信部：依法依規整治太陽能光電產業無序競爭 加速淘汰落後產能

大陸太陽能光電業低價競爭與產能過剩隱憂持續，大陸工信部部長李樂成3日強調，要依法依規、綜合整治產業無序競爭，推動技術創新與品質提升，並推動淘汰落後產能。

大陸工信部7月3日召開第十五次製造業企業座談會，會議聚焦加快推動太陽能光電產業高質量發展，並聽取太陽能光電產業企業及產業協會情況介紹和意見建議。會議上，14家太陽能光電產業企業及太陽能光電產業協會負責人作交流發言，圍繞企業生產經營、科技創新、市場競爭、產業生態建設等方面進行交流，針對企業基本狀況、面臨的困難及問題，提出政策建議。

李樂成表示，中共黨中央高度重視太陽能光電產業發展，中共總書記習近平強調把促進新能源和清潔能源發展放在更突出的位置，積極有序發展光能源、矽能源、氫能源、再生能源。

李樂成指出，近年來，在各部門積極扶持和產業界共同努力下，大陸太陽能光電產業堅持自力更生、技術創新、效率優先、市場主導，實現從無到有、從弱到強的轉變，在產業規模、技術水準、應用市場等方面取得領先優勢，成為「中國製造」的一張靚麗名片。中方要全面客觀認識太陽能光電產業發展情勢，堅定信心，多措並舉，進一步鞏固提升優勢，為共建清潔美麗世界做出更大貢獻。

李樂成強調，要深入學習貫徹習近平關於新型工業化的重要論述，堅決落實中央財經委第六次會議關於縱深推進全國統一大市場建設的決策部署，聚焦重點難點，依法依規、綜合治理光伏行業低價無序競爭，引導企業提升有序產品品質，推動落後產能退出，實現健康、可持續發展。

李樂成提到，行業企業要大力弘揚企業家精神，錨定正確方向，致力於技術創新，堅守質量安全底線，加強國際合作，進一步拓展太陽能光電應用的深度和廣度，加快塑造大陸下一代光伏產品的競爭優勢，努力成為全球光伏產業的技術引領者和全球能源低碳轉型的關鍵參與者。

李樂成最後稱，行業協會要發揮政府和企業間的橋樑紐帶作用，引導企業加強產業自律，實際履行社會責任，合力營造良好產業生態。工業和資訊化部將進一步加強宏觀引導和產業治理，強化標準引領和服務保障，持續幫助企業解決急難愁盼問題，為推動太陽能光電產業高質量發展保駕護航。