陸「電力超市」 試行不間斷交易

大陸推動全國統一電力市場建設邁出關鍵一步。6月底，中國南方區域電力市場啟動連續結算試運行，從之前只是按周、按月等短期開展交易變成可以每天不間斷交易。現在，買賣雙方可以在這個「電力超市」根據需求隨時跨省區買賣電力。

中新社報導，南方區域電力市場是中國首個連續運行的區域電力市場，交易範圍覆蓋廣東、廣西、雲南、貴州、海南五省區。它還是全球規模最大的統一出清電力現貨市場，轉為連續結算後，預計日均交易規模達38億千瓦時（度），超過英國、法國、德國用電量規模總和。

清華大學教授、能源經濟資深專家夏清說，這麼多市場要素一起出清，是一個世界性的難題。區域市場最大的意義在於，電力市場規則不再由各省級政府來制定，而是在統一的規則下讓市場資源要素流動起來。

這將打破省份間壁壘，擴大市場資源配置範圍。在跨省的「電力超市」裡，電力價格和普通商品一樣受供需影響，呈現出用電高峰時價高、用電低谷時價低，電力緊缺區域價高、電力富餘區域價低的特點。

由此，價格「指揮棒」將發揮作用。以海南與廣東聯絡線為例，南方區域市場結算試運行期間，聯網線路日均交互送電近1000兆瓦時，且呈現夜間海南負荷需求大、廣東送電海南，中午時段海南光伏大發、海南送電廣東的特性。

統一電力市場建設，也將進一步解決中國新能源躍升發展帶來的消納需要。華北電力大學國家能源發展戰略研究院執行院長王鵬表示，近年來中國推動新能源躍升式發展，但西部地區新能源大基地的風光消納面臨困難。統一電力市場有助新能源全國範圍內合理流動，形成適合中國國情、有更強新能源消納能力的新型電力系統，有助能源清潔低碳轉型。

就南方電網區域電力市場來看，通過利用各省區的供需時段和調節性能差異，可以在更大範圍內自動適應新能源發電的隨機性與波動性。2024年11月，在新能源大發的情況下，南方電網區域全網新能源利用率達到99.21%。

據中國國家能源局的《全國統一電力市場發展規畫藍皮書》提出，到2025年，中國將初步建成全國統一電力市場，電力市場頂層設計基本完善，實現全國基礎性交易規則和技術標準基本規範統一。到2029年，全面建成全國統一電力市場，推動市場基礎制度規則統一、市場監管公平統一、市場設施高標準聯通。